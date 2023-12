Potrebujemo kibernetske sobe pobega!

Priznajmo si: podjetja in organizacije ter celo varnostnooperativni centri nikoli ne bodo mogli zaposliti toliko varnostnih strokovnjakov, kot bi jih želeli ali potrebovali. Ker jih preprosto ni. Čas je, da to sprejmemo kot dejstvo. Kaj lahko storimo? Poleg očitnega pritiska na izobraževalni sektor, da podjetja, država in svet potrebujejo več tovrstnih profilov, velja ukrepati po najboljših močeh.

Zelo verjetno bo na področju kibernetske varnosti podobno kot v svetu računalništva v oblaku v prihodnje prevladal t. i. hibridni model. Kadrovsko podhranjena podjetja bodo sodelovala z varnostnooperativnimi centri. Še več, tudi ti bodo sodelovali s specializiranimi ponudniki storitev. Zelo verjetno je, da bo večina kratic, ki danes prevladujejo v svetu informacijske in kibernetske varnosti, dobila specializirana podjetja, ki bodo nudila ustrezne storitve. Priče bomo vzponu ponudnikov upravljanih varnostnih storitev (MSSP), ki bodo podjetjem in organizacijam zagotavljali zunanje spremljanje in upravljanje varnostnih naprav ter sistemov, kot so upravljanje požarnega zidu, odkrivanje vdorov, skrb za navidezno zasebno omrežje, pregledovanje ranljivosti, protivirusne storitve itd.

