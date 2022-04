Posledice vojne za informacijsko družbo

Vojna v Ukrajini je svetovna katastrofa, kakšne današnje generacije še niso doživele. Nesmiselne grozote so se sicer dogajale že prej in drugod, a takšne razsežnosti in predvidenih posledic človeštvo še ni srečalo od druge svetovne vojne naprej. Vojna pa ne poteka le na ozemlju Ukrajine, temveč tudi v digitalnem svetu, kjer se dogajajo stvari brez prave zgodovinske primerjave.

V ospredju vojne v Ukrajini so seveda najprej ljudje ter žrtve, ki trpijo nasilje, in se marsikje borijo za golo preživetje. Toda vsi se zavedamo, da v ozadju potekajo tudi paralelne bitke, ki so skrite očem javnosti ter medijev in katerih prave posledice bomo najbrž razumeli šele čez čas. Veliko dogajanja, ukrepov in protiukrepov se dogaja prav v digitalnem svetu, kjer so stvari malodane ušle z vajeti.

