Popotni projektor

Preizkusili smo že kar nekaj prenosnih projektorjev, novi XGimi Halo+ pa je najzmogljivejši doslej.

Prenosni projektorji so zelo zanimiva rešitev za vse, ki bi si želeli »velik zaslon« nekje, kjer to sicer ni najbolj smotrno, denimo na vikendu ali v počitniški prikolici, morda v poslovnem prostoru, kjer je večji zaslon potreben res le občasno. Zelo na mestu pa so tudi v majhnih stanovanjih, kjer je škoda prostora za televizor, vseeno pa bi si občasno radi ogledali film ali prenos športnega dogodka na čem večjem kot, je tablica ali računalnik.

V zadnjih letih smo torej preizkusili kar nekaj takih naprav, novi projektor Halo+ proizvajalca XGimi pa prinaša največ zmogljivosti doslej. Največja omejitev teh naprav je svetlost projecirane slike, sploh če vsebin ne gledamo v zelo temnem prostoru. Pri novincu se pozna napredek zmogljivih svetil LED, saj ponudi 900 lumnov. Za primerjavo, zadnji tovrstni projektor, ki smo ga preizkusili konec lanskega podjetja, je zmogel 200 lumnov (model Anker Nebula Capsule), najsvetlejši doslej pa 500 lumnov (Anker Nebula Vega, prav tako preizkušen lani poleti). Vseeno se ne more kosati z namenskimi projektorji, tam so svetlosti v razredu od 1.000 lumnov naprej (tudi do 3.000 Lm), a glede na namembnost vseeno zelo pohvalno.

Kakovost slike pri Halo+ je tako zelo dobra, ponudi solidne kontraste in dobre barve. Ločljivost je sicer »le« FHD, torej klasičnih 1.920 × 1.080 pik, a je po našem mnenju to dovolj. Podpira standard HDR10+, zelo dobro se obneseta samodejna korekcija slike (keystone correction) ter samodejno ostrenje. Projektor zmore sliko do diagonale 200 palcev, a bo to smiselno le v res zelo temnih pogojih, sicer so najbolj priročne nekje med 70 in 100 palci.

Presenetljivo dobra sta vgrajena stereo zvočnika, vsak z močjo 5W. Ponudita zelo dober zvok celotnega spektra – nekaj omejitev se pokaže le pri globokih tonih. Vgrajen ventilator ni preglasen, proizvajalec obljublja glasnost do 30 dB.

Kakovost slike pri Halo+ je zelo dobra, zmore solidne kontraste in dobre barve.

Projektor je kakovostno izdelan, na spodnji strani je majhna noga, s katero ga lahko nagnemo navzgor. Še bolj koristen je klasičen navoj za pritrditev na fotografska in druga stojala. Sicer je to eden večjih in težjih prenosnih projektorjev – tehta 1,6 kilograma, v višino meri 17 centimetrov, na mizi zasede kvadrat približno 12 centimetrov na stranico. Dodan je še zunanji napajalnik, primerljiv z napajalniki prenosnikov, napajalni kabel meri dva metra in pol. Vgrajena baterija zmore približno dve uri predvajanja, kar je ravno na meji za daljšo športno tekmo ali film.

Programska oprema je dobro znana že iz televizorjev in tudi iz drugih projektorjev, saj gre za klasičen Android TV (10.0). Vgrajen je tudi Chromecast za pretakanje vsebin in nadzor prek pametnih telefonov, sicer je priložen tudi majhen, enostaven daljinec. Na voljo so vse pomembnejše aplikacije, tudi slovenske EON, Neo, T-2 itd.

Sistem je dovolj hiter in odziven, ob vgrajenih 2 GB pomnilnika je 16 GB prostora za hrambo aplikacij in vsebin. Škoda, da ni bralnika pomnilniških kartic, je pa zato na voljo klasični vmesnik USB 2.0, prek katerega lahko priklopimo zunanji disk. Dodana sta še vhod HDMI (po standardu 2.0) ter izhod za slušalke, vgrajeni sta brezžična povezava Wi-Fi s podporo omrežij do Wi-Fi 5 ter povezava bluetooth.

Novi XGimi Halo+ je odličen prenosni projektor, ki se bo dobro znašel v različnih okoljih. Pravzaprav je njegova edina slabost nekoliko višja cena, zaradi katere se moramo vprašati, kako pogosto bi tako napravo sploh potrebovali.

XGimi Halo+

prenosni projektor

Prodaja: www.panteh.si

Cena: 850 EUR

Za: Velikost in teža, solidna svetlost, dober zvok, tiho delovanje.

Proti: Cena.