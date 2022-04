Poltelefon

Najprej so bili prototipi, čeprav so bili v redni prodaji. Druga generacija je bila že bolj podobna končnemu izdelku. Zadnje pol leta pa v roke dobivamo naprave, ki so, vsaj strojno, dovršene in jim skoraj nič manjka. Telefoni na pregib, torej.

Najprej osnove – pregibne telefone zares prodajata le dve podjetji, Samsung in Huawei, omenimo še Motorolo, nekateri drugi (»kitajci«) jih bolj ali manj le prototipno razkazujejo. Pri čemer jih pri nas prav zares prodaja le Samsung. No, sedaj se bo v tej smeri potrudil tudi Huawei.

