Polnjenje električnega avtomobila

Električna vozila prinašajo številne prednosti, med njimi tudi dostop do široke palete aplikacij, ki izboljšujejo izkušnjo vožnje in pomagajo optimizirati zmogljivost vozila. Namenske aplikacije nam pomagajo pri iskanju polnilnic, upravljanju polnjenja, načrtovanju poti in spremljanju porabe energije.

Pregled aplikacij za polnjenje električnih vozil začenjamo s tujim programskim izdelkom PlugShare, ki iskanje polnilnic nadgradi z informacijami uporabnikov. Uporabniki prispevajo ocene, fotografije in posodobitve o polnilnicah, kar zagotavlja zanesljive in ažurne informacije. Aplikacija omogoča iskanje polnilnic, upoštevaje tip vtiča, bližnje storitve in omrežje polnilnic. Načrtovanje daljših poti je olajšano z označevanjem ustreznih polnilnic glede na izbrano vozilo.

Gremo na elektriko je aplikacija istoimenske slovenske spletne platforme, ki se osredotoča na promocijo in podporo uporabe električnih vozil (EV) v Sloveniji, ponuja obsežne informacije o prednostih električne mobilnosti, dostopnih modelih električnih vozil, subvencijah ter najnovejše novice s področja električnih vozil. Ena ključnih funkcij aplikacije je interaktivni zemljevid, ki nam omogoča, da enostavno najdemo lokacije in informacije o polnilnih postajah po celotni Sloveniji in drugod. V aplikaciji lahko nastavimo plačilno sredstvo in jeklenega konjička nahranimo brez pretiranih zapletov.

Druga pomembna aplikacija za lastnike električnih vozil na sončni strani Alp je Petrolova OneCharge, ki ponuja dostop do razvejane mreže polnilnic v Sloveniji in pregled njihove razpoložljivosti v realnem času. Na interaktivnem zemljevidu lahko poiščemo najbližjo prosto polnilnico ter priljubljene lokacije dodajamo na seznam. Z aplikacijo OneCharge je mogoče vozilo napolniti z enostavnim skeniranjem QR-kode ter spremljati stanje polnjenja in zgodovino porabe. Plačila se izvajajo neposredno v aplikaciji s Petrol klub kartico ali plačilnimi karticami Mastercard, Diners in Visa.

Vedno več parkirišč v Sloveniji uporablja za plačevanje mobilno rešitev EasyPark, ki ponuja tudi polnjenje električnega avtomobila. Deluje preprosto z vnosom uporabnikove telefonske številke, registrskih oznak vozila in načina plačila. Aplikacija odlično sodeluje z avtomobilskimi sistemi, kakršna sta Android Auto in Apple CarPlay.

Minili so časi, ko smo električno vozilo lahko polnili brezplačno. Novemu trendu se pridružuje trgovska veriga Lidl, ki je kupcem z e-avti dolgo časa omogočala zastonj elektriko. Polnjenje je po novem plačljivo, zanj pa je potrebna aplikacija Lidl Plus, v katero se je treba registrirati ter aktivirati funkcijo Lidl Pay.