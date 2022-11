Poletna nadgradnja

Bližamo se koncu leta 2022 in spet je med nami nova večja nadgradnja Applovega namiznega operacijskega sistema macOS, tokrat poimenovana po kalifornijskem letovišču Ventura. Sveža posodobitev ne odstopa od znanega recepta, tesnejšega povezovanja z drugimi jabolčnimi napravami, izboljšanja večopravilnosti in splošne učinkovitosti sistema ter z njim opremljenih računalnikov.

Ventura je brezplačna nadgradnja operacijskega sistema macOS, namenjena računalnikom Macbook (od letnika 2017 naprej), Macbook Air (2018 ali novejši), Macbook Pro (od 2017 dalje), Mac Mini (2018 ali novejši), iMac in iMac Pro (od 2017 naprej), Mac Pro (2019 ali novejši) ter Mac Studio. Združljivost oziroma letnik naprave preverimo z izbiro ikone ugriznjenega jabolka v levem zgornjem kotu zaslona macOS in uporabo ukaza About This Mac. Pod isto ikono domuje tudi možnost System Preferences / Software Update / Update (Upgrade) Now, ki na računalnik prenese namestitveno datoteko. Namestitev je velika dobrih 12 GB, a v resnici potrebuje vsaj 35 GB nezasedenega prostora na lokalni shrambi. V primeru nadgradnje s starejših različic operacijskega sistema macOS lahko številka naraste celo do 44 GB.

