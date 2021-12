Pol stoletja sodobnega računalništva

Mikroprocesor je digitalno integrirano vezje v polprevodniški tehnologiji, ki vsebuje aritmetično-logično enoto in nekaj nujnega pomnilnika. Z nekaterimi dodatnimi vhodnimi in izhodnimi vmesniki lahko upravlja delovanje različnih naprav. Mikroprocesorje najdemo že v zelo preprostih napravah, v vlogi centralne procesne enote računalnika pa je nezamenljiv že od leta 1971.

Začelo se je davnega leta 1906, ko je Lee de Fores patentiral triodo, elektronski element, ki velja za predhodnika tranzistorja. Element je omogočal izdelovanje ojačevalnikov in radia na osnovi amplitudne modulacije. To je bila nerodna, velika stvar kratke življenjske dobe, z izredno veliko porabo energije in nenehnim pregrevanjem. V iskanju boljše rešitve so se znanstveniki iz vsega sveta podali na lov za novimi, bolj praktičnimi elementi, ki bi nadomestili elektronke. Obetajoča odkritja nato prekine druga svetovna vojna, zato naslednji velik korak pride šele leta 1947. Ko skupina znanstvenikov v Bellovih laboratorijih raziskuje naravo elektronov v spoju med kovino in polprevodnikom, odkrije med spuščanjem električnih signalov čez dve zlati konici na izhodu ojačan signal. Ob pomoči izuma izdelajo ojačevalnik, ki ne potrebuje elektronk in ogrevanja ob vklopu. John R. Pierce, ki skupino nadzoruje, izum poimenuje tranzistor.

