Poglabljanje neenakosti na spletu

Algoritmi, ki skrbijo za moderiranje vsebin, prečešejo naše objave na družabnih omrežjih, odstranjuje neprimerne vsebine in odločajo, katere vsebine bodo dobile več pozornosti. Nedavna raziskava časopisa The Guardian je pokazala, da so spolno pristranski.

Orodja umetne inteligence rada ocenijo, da so fotografije žensk spolno sugestivnejše od fotografij moških, še posebej, če so na njih vidne prsne bradavice, nosečniški trebuh ali žensko telo med vadbo. Avtorji članka so v analizi uporabljali Microsoftova, Googlova in Amazonova orodja umetne inteligence, ki skrbijo za prepoznavo nasilne ali pornografske vsebine in jo odstranjujejo, omenjena podjetja pa trdijo, da uspešno zaznavajo tudi raven spolne sugestivnosti fotografij.

