Podjetniške lekcije iz napak fintech podjetij

Zagonska podjetja iz panoge fintech se nenehno soočajo s številnimi izzivi, med katerimi je ironično tudi ta, da so preveč inovativna. V zgolj desetletju so se nekatera iz zagonskih razvila v uveljavljene igralce na trgu in zdaj malodane rušijo nekoč trdoživo industrijo finančnih storitev. Še več fintech podjetij pa je propadlo. Obstajajo pa tudi tretja, ki so preživela, a so njihove ideje, rešitve in patente pohrustale (beri: prevzele) kar banke same. Ker so jim bili grožnja. Danes v Evropi deluje okoli deset tisoč fintech podjetij oziroma dobra tretjina vseh na svetu, kar je pohvalen rezultat, čeprav povprečen potrošnik pozna le par ameriških in mogoče kakšnega kitajskega fintech velikana.

Ironija številka dve: čeprav številne fintech rešitve vsebujejo prav elemente analize tveganj, je poslovno tveganje v tej panogi izjemno. Pravzaprav bi morali vsako podjetje, ki vstopa na to področje, posvariti, da je (vsaj delni) neuspeh neizogiben in zelo mogoč. Usodnih napak je več kot zgodb o uspehu. A prav te so zelo dobrodošle, če se druga podjetja iz njih kaj naučijo. Poročilo, ki ga je objavil časnik The Wall Street Journal, je razkrilo, da približno 75 odstotkov zagonskih podjetij s področja fintech, podprtih s tveganim kapitalom, propade. Torej tudi tista s pomembnim zaledjem. Kaj čaka šele ostale brez »botrov z globokimi žepi«.

Zakup člankov