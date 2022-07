Podatkovno gnano poslovno obveščanje

Le kdo si ne bi želel tehnologije, ki ob vprašanju »kaj« dostavi še odgovor na vprašanje »zakaj«.

Podjetja, ki se ne slepijo več, da se znajo »po občutku« odločati bolje kot po podatkih, so pripravljena na spremembe. Kaj pa spremembe na področju odločanja zahtevajo po tehnološko-kadrovski plati? Najprej in predvsem vzpostavitev kulture, ki stremi k podatkovno gnanemu poslovanju. S klasično analitiko in poslovnim obveščanjem sicer ni nič narobe, a naprednejše rešitve, podprte z množičnimi podatki in s tehnologijami umetne inteligence, gredo še bistveno dlje (in globlje). Na podlagi kakovostnejših podatkov pa je najrazličnejšim poslovnim deležnikom lažje ukrepati (in to početi v realnem času). Pred podjetji so veliki premiki, predvsem kar zadeva dojemanje in delovanje rešitev za poslovno obveščanje (BI).

