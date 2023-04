Podatkovni centri za dobo ChatGPT

Digitalna infrastruktura je osrednjega pomena za današnje globalno gospodarstvo in družbeni razvoj. V tem okolju so podatkovni centri pomemben dejavnik, še večjo vlogo pa bodo igrali v prihodnje. A tudi njih čakajo velike spremembe, povezane predvsem s trajnostjo in z vzdržnostjo.

Po več letih hitre širitve so trenutne razmere za gradnjo novih podatkovnih centrov zahtevne. Ne le da se dražijo energenti, ki predstavljajo levji delež cene podatkovnih centrov, zmanjkuje tudi najprimernejših lokacij zanje. Oskrba z električno energijo je na številnih ključnih trgih že omejena, saj obstoječa omrežja niso kos energetski lakoti velikanov med podatkovnimi centri. V bližini številnih takšnih centrov se zato gradijo tudi elektrarne – od sončnih do manjših jedrskih. To pa sproža različne geopolitične pomisleke in krepi aktivnosti nasprotnikov podatkovnih centrov, predvsem pobude po večji regulaciji tega področja.

