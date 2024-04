Podatkovni centri so velik biznis

Poslovni svet letos govori predvsem o umetni inteligenci, pri čemer večina ljudi spregleda dejstvo, da so njeni temelji predvsem v podatkovnih centrih, ki predstavljajo hrbtenico umetne inteligence in praktično vsega digitalnega.

Lanska študija podjetja McKinsey s področja podatkovnih centrov vsebuje napoved, da bo panoga temeljev digitalnega sveta do leta 2030 rasla s kar 10-odstotno povprečno letno stopnjo. To je veliko, sploh upoštevaje dejstvo, za kako obsežne in drage naložbe gre. Podjetja po svetu naj bi za gradnjo novih podatkovnih centrov tako porabila kar 49 milijard dolarjev. Digitalna infrastruktura je pač gonilna sila današnjega gospodarstva, saj poganja vse, od spletnih iskalnikov in e-trgovine do telekomunikacij in računalništva v oblaku.

Zakup člankov