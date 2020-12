Podatkovna odličnost v boju z epidemijo

Ena najbolj obiskanih spletni strani v zadnjih mesecih, ki je za Slovence postala de facto vir podatkov o poteku epidemije, je Sledilnik. Za stranjo, na kateri so preverjeni podatki profesionalno predstavljeni, stoji skupnost več kot 250 prostovoljcev, ki ure in ure dnevno posvečajo razumevanju dogajanja in informiranju javnosti. Mimogrede pa so še dokazali, da so odprta orodja in razvoj omogočili tehnologijo uporabiti sleherniku. Sledilnik mesečno stane manj kot zaboj piva.

Če izredne situacije iz ljudi izvabijo najboljše in najslabše, je projekt COVID-19 Sledilnik gotovo v prvi skupini. Odprtokodni in odprtopodatkovni projekt je marca letos začel Luka Renko, da bi do vzpostavitve profesionalnega sistema v kateri do (državnih) instituciji zbiral podatke o stanju epidemije koronavirusa in jih delil z javnostjo. A tekli so tedni in meseci, epidemija je vmes splahnela in se v naslednjem valu vrnila še v okrepljeni obliki, Sledilnik pa je vztrajal in rasel. Pri projektu, brez katerega bi si danes težko predstavljali spopadanje z epidemijo, sodeluje že več kot 250 ljudi. Programerji, statistiki, prevajalci, spletni oblikovalci, komunikatorji, fiziki, matematiki, biologi, zdravniki, epidemiologi in številni drugi profili, denimo psihologi, sociologi ter celo režiserji, že devet mesecev v projekt vlagajo stotine ur svojega časa.

