Podatki po vsem svetu

Česar niso omogočili mobilni operaterji – brezskrbnega in brezšivnega gostovanja kjerkoli na svetu –, prinaša tehnologija eSIM. Iz domače pisarne lahko pred potovanjem naročimo »lokalne« profile SIM, jih naložimo na telefon in takoj po prihodu v novo državo deskamo po internetu ali kličemo po lokalnih cenah. Edina ovira je telefon, ki mora biti dovolj nov in kakovosten, da eSIM podpira. Čedalje več jih je, a tudi za starejše že obstaja zelo elegantna rešitev.

V Monitorju smi že dvakrat pisali o evoluciji kartic SIM (eSIM – ko SIM-kartic več ne bo, Monitor 04/22 in Zbogom, SIMKA, Monitor 02/16), ki jih v novih telefonih nadomešča eSIM. Podpirajo jih vsi večji slovenski operaterji (Telekom Slovenije, A1, Telemach, T-2), izostajajo le nekateri predplačniški oziroma nizkocenovni ponudniki (Bob, HoT). Druga pesem pa je podpora pri uporabniku, torej na mobilnem telefonu. Čeprav je eSIM že uveljavljena tehnologija, jo še vedno najdemo le v telefonih višjega in višjega srednjega cenovnega razreda. Že pri cenejših telefonih uveljavljenih znamk eSIM ni samoumeven – tudi vsi Samsungovi galaxyji jih nimajo – precej drugačna pa je zgodba pri poceni telefonih iz Azije, ki jim sicer čisto nič ne manjka, razen eSIM.

Zakup člankov