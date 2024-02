Podaljški za uporabnost

Sodobni prenosni računalnik in tablice so čedalje zmogljivejši, a obenem imajo vse manj vmesnikov za zunanje naprave. Če želimo nanje priključiti vsakdanje naprave, kot so monitor, miška in tipkovnica, smo lahko hitro v zagati. K sreči lahko to elegantno rešimo s priklopnimi postajami, ki zmorejo več, kot bi pričakovali.

Živimo v časih, ko si lahko za vsak scenarij rabe omislimo za ta namen najboljšo napravo. Za telefoniranje in internetne storitve kjerkoli seveda uporabimo telefon. Za malo več branja izberemo tablico. Za resno delo, ki vključuje tipkanje, nam je v pomoč prenosnik. Če pa to ni dovolj, posežemo po namiznem računalniku.

