Poco X5 & X5 Pro

Poco je ena izmed Xiaomijevih telefonskih blagovnih znamk (druga pomembnejša je Redmi) in z njo merijo na mlajše uporabnike, torej tiste, ki bi radi hiter telefon za ne preveč denarja. Nova modela X5 in X5 Pro sta nekje na meji med vstopnim in srednjim cenovnim razredom. Tudi če za hip pozabimo na pakete operaterjev, je cena obeh dovolj razumna, da ne bi smela predstavljati večjih ovir.

Telefona sta pravzaprav preimenovana in malenkostno predelana modela Redmi Note 12 5G ter Redmi Note 12 Pro 5G. Teh pri nas v času pisanja ni, kakšna bo dolgoročna strategija podjetja, pa lahko le ugibamo – torej ne vemo, ali se bosta nova modela Poca pojavila tudi pod znamko Redmi.

