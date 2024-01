Piškotki, spet

Google v Chromu že leta napoveduje konec zunanjih piškotkov, ki jih obiskane strani strežejo z drugih domen. Prihodnje leto se bo načrt vendarle začel odvijati, a za lepimi besedami o več zasebnosti in ščitenju uporabnikov je nova tehnologija, ki bo Google še bolj ustoličila kot vladarja oglasnega prostora na spletu.

Internet je že zdavnaj izgubil romantičnost poznih 80. in 90. let ter postal povsem običajen posel. To med drugim pomeni tudi, da sicer obstajajo standardi – denimo za splet, elektronsko pošto in ostale storitve –, a hkrati obstajajo tudi tehnološki giganti. Med brskalniki je to Google, saj ima njegov Chrome približno dvotretjinski tržni delež. Zategadelj si Google včasih zamisli kakšno nestandardno rešitev, ki jo potem s stisnjenimi zobmi sprejmejo tudi ostali brskalniki, s čimer postane vsaj de facto standard, nemalokrat pa kasneje tudi čisto uraden. V sosednjem članku pišemo, kako se je Google odločil za novi Manifest v3 za razširitve, kar je na koncu v Firefox sprejela tudi Mozilla. Nihče si ne more privoščiti ostati zadaj in ne podpreti funkcionalnosti, ki jih uvaja nesporni vladar. A to pot je zgodba obrnjena, saj Google sledi konkurenci, dasiravno iz zelo pragmatičnih razlogov.

Zakup člankov