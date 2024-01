Piši po nareku

Računalniška pamet je dovolj napredovala, da nas razume, ko govorimo. To se prevede v prepoznavanje govora oziroma pisanje po nareku, kar največji pisarniški paketi že znajo. Za delovanje je zaželena povezava z internetom, rezultati pa segajo od solidnih do zelo dobrih. Začuda to pot Google ni najboljši.

Ob silovitem napredku na področju jezikovnih modelov, ki je bil na naslovnicah lani, bi skorajda pozabili na znanstvenofantastično željo izpred desetletij, ki je vmes postala realnost. Prepoznavanje govora je že dovolj dobro, da računalniki brez težav zapišejo vsako govorjeno besedilo. Nazadnje smo o tem pisali pred skoraj osmimi leti (Tipkanje je mrtvo, naj živi narek, Monitor 04/16), ko je bil nesporni vladar Google Docs. Danes je orodij že več, prav vsa (vključno z Google Docs) pa so boljša, kot je bil Google Docs izpred osmih let.

