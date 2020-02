Pisarne nove dobe

Pisarniški programi so nepogrešljiv del obvezne opreme računalnikov, tablic in celo pametnih telefonov. Čeprav je dolgo veljalo, da je edina prava Pisarna plod velikana, ki sliši na ime Microsoft, je na trgu poleg zbirke Office precej dostojnih tekmic, ki zadovoljivo obvladajo dokumente, preglednice in predstavitve, da zadostijo potrebam večine uporabnikov. Izbire je iz leta v leto več, odločitev pa zato vedno težja.

Microsoft Office

Microsoftov pisarniški paket je prehodil dolgo pot, od fizičnih medijev prek digitalnih kopij do spletnega vladanja s storitvijo Office 365.

Microsoft Office je nesporni vladar med pisarniškimi zbirkami. Vlada od časov fizičnih medijev, najbolj iskan je med digitalnimi prenosi, največkrat se zažene tudi v spletnem brskalniku. Od 70 evrov nas na leto stane neomejena uporaba priljubljenega urejevalnika besedil, preglednic, predstavitev, elektronske pošte, zbirk podatkov in publikacij, za nameček pa smo upravičeni tudi do namiznih kopij programov Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access in Publisher. Če k naštetim prištejemo še na terabajt razširjeno oblačno shrambo OneDrive ter program za neposredno sporočanje in druge oblike komunikacije Skype, je jasno, da gre za dobro kupčijo.

Prednosti pristopa so v zmanjševanju stroškov, hitrih in pogostih nadgradnjah, lažjem sodelovanju, oddaljenem delu ter varovanju podatkov. Microsoft Office ima tudi v spletnem načinu bogatejši nabor naprednih orodij, ki olajšajo ustvarjanje, oblikovanje in povečajo produktivnost posameznika. Namizne različice aplikacij ne potrebujejo internetne povezave, zato so dobrodošel dodatek, h kateremu se radi zatečemo v času spletnega odklopa. Uporabniški vmesnik je ne glede na poreklo uporabljene aplikacije enak, preprost in domač. Delo na poti dodatno olajšajo mobilne različice osrednjih aplikacij za naprave z operacijskima sistemoma Android in iOS, ki črpajo iz iste oblačne shrambe kot namizni in spletni ekvivalenti.

Največja prednost urejevalnika besedil Word je hkrati tudi njegova slabost, številne možnosti so za marsikoga nepotrebne in zmanjšujejo učinkovitost.

Urejevalnik besedila Word je z nami že od leta 1983, zato večjih skrivnosti ne skriva. Njegova glavna hiba je še vedno tudi največja prednost, mnoštvo zmožnosti, ki začetnika hitro spravijo v obup. Na srečo so urejevalnik besedila s spremenljivim akcijskim trakom v Redmondu dokaj udomačili, v zadnjih različicah uporabniku prijazno ponudi le tiste funkcije, ki jih ta v danem trenutku potrebuje. Tako Word kot drugi Office programi odlično sodelujejo s spletnimi oziroma z namiznimi različicami aplikacij. Če nam zmanjka možnosti v spletnem načinu dela, lahko z gumbom Open in Word vedno preklopimo v namizno različico programa ter poskusimo srečo tam. Sodelovanje je poenostavljeno z gumbom Share, kjer vpišemo zgolj elektronski naslov bodočega sodelavca in ga nemudoma vključimo v delo. Mobilna različica aplikacije zadostuje za manjša popravila in spremembe dokumentov, medtem ko za samostojno delo ni najprimernejša.

Preglednice Excel so najmočnejša točka zbirke Office, pri obdelavi podatkov večjega obsega jim ni para.

Excel je del paketa Office, ki mu tekmeci ne morejo slediti. Je najprimernejše orodje za delo s preglednicami in z večjo količino podatkov. Glavna slabost je mnoštvo funkcij, ki začetnika hitro odvrnejo od njegove namere. Zmožnosti je toliko, da je Microsoft namenoma vgradil polje, kamor vpišemo, kaj želimo narediti, nakar Excel sam postreže z najprimernejšimi prijemi za dano nalogo. Spletna in mobilna različica programa sta precej okleščeni. Poleg Worda, Excela in programa za izdelovanje predstavitev PowerPoint velja omeniti še zmogljiv odjemalec elektronske pošte Outlook, ki se odlično povezuje s priloženo oblačno shrambo OneDrive. Če vseh zmožnosti, naštetih in drugih programov pri vsakdanjem delu ne potrebujemo, velja preveriti, kaj ponuja konkurenca.

Microsoft Office

pisarniška zbirka programov

Prodaja: Microsoft (Office.com)

Cena: Od 7 EUR mesečno naprej.

Za: Število programov, spletne in mobilne različice, številne napredne zmožnosti.

Proti: Cena, večina uporabnikov uporablja zgolj nekaj odstotkov ponujenega.

LibreOffice

LibreOffice je brezplačna pisarniška zbirka odprte kode, ki je nastala iz ene najbolj priljubljenih alternativ Microsoftovemu paketu Office. Leta 2002 je pod okriljem podjetja Sun Microsystems izšla prva različica pisarniškega paketa OpenOffice.org, osnovanega na nekdaj plačljivem programu StarOffice. Podjetje Sun Microsystems je 2009 prevzel tekmec Oracle, ki je odprto kodo paketa OpenOffice.org zaradi lastnih interesov na področju dve leti kasneje zaprl. Njihov projekt Oracle Open Office je neslavno propadel, nakar so v Oraclu ime in programsko kodo prepustili organizaciji Apache. Prostovoljci, ki so v preteklosti razvijali OpenOffice.org, medtem niso počivali. Splavili so svojo pisarno LibreOffice. Tako imamo še danes dve enakovredni pisarniški zbirki, ki brezplačno mešata štrene tako velikanu iz Redmonda kot tudi drugim plačljivim programom za urejanje besedil, preglednic in predstavitev.

Zbirko LibreOffice sestavlja šest programov, in sicer Writer, Calc, Impress, Draw, Math in Base. Prvi trije so učinkovit nadomestek urejevalnika besedil Word, preglednic Excel in predstavitev PowerPoint, medtem ko so Draw, Math in Base programi za vektorske slike, matematične funkcije ter zbirke podatkov, ki jih običajno ne najdemo v drugih brezplačnih pisarniških zbirkah. Paleta programov je združljiva z vsemi Microsoftovimi oblikami zapisa in vsebuje večino zmožnosti iz zadnje različice paketa Office.

Vse programe zbirke LibreOffice je mogoče zagnati iz osnovnega izbirnika ali posamezno.

Vse naštete programe je moč zagnati iz osnovnega izbirnika, navdušuje pa njihova medsebojna združljivost, saj lahko podatke in izdelke, ustvarjene v enem programu, uporabimo tudi v drugem. Zbirka je na voljo v različicah za računalnike z operacijskimi sistemi Windows, Linux in macOS. Uporabnikom, ki brezplačnega programskega paketa ne želijo namestiti, pa je namenjena posebna prenosna različica LibreOffice Portable, ki jo uporabljamo prek ključka USB ali drugega pomnilniškega medija. Vse naštete programske pakete dobimo na uradni spletni strani LibreOffice.org.

Uporabniki urejevalnika besedil Writer hvalijo klasičen način dela, kjer so vse opcije vedno na dosegu miškinega kazalca.

Urejevalnik besedil ima urejen in domač uporabniški vmesnik. Od Microsoftove rešitve z akcijskim trakom ga najbolj loči klasičen način dela, kjer so vse opcije vedno na dosegu miškinega kazalca. Uporabniški vmesnik je zelo prilagodljiv in ga po želji pripravimo tudi do posnemanja sodobnejših pisarniških programov. Urejevalnik podpira slovenščino, tako na ravni vmesnika kot tudi preverjanja besedil. Writer postreže z vnaprej pripravljenimi predlogami, dela z odprtim formatom ODF (Open Document Format) in podpira številne druge oblike zapisa besedil, med drugim tudi uvoz in izvoz Microsoftovih dokumentov. Zna delati s številnimi grafičnimi formati, zelo dobro tudi z datotekami PDF, ki jih je mogoče urejati, jim dodajati vodne žige in podobno. Med zmožnostmi najdemo veliko večino funkcij, ki jih navadno pričakujemo od urejevalnika besedila – oblikovanje, označevanje, številčenje, opombe, samodejne popravke in drugo.

Nekoliko manj združljiv z industrijskim standardom iz Microsofta je urejevalnik preglednic Calc, toda to velja predvsem za zahtevne tabele, ki se med seboj prepletajo in vsebujejo kompleksne enačbe ali kodo. Urejevalnik besedil Writer in program za izdelavo predstavitev Impress imata nameščenih že nekaj predlog dokumentov, ki omogočajo hiter začetek dela, še več pa jih je brezplačno na voljo na spletni strani ustvarjalcev programskega paketa. Omenjeno spletno mesto hkrati postreže z lepim številom brezplačnih razširitev funkcionalnosti (podobno kot v primeru nadgradenj spletnih brskalnikov), s katerimi lahko še dodatno izboljšamo oziroma olajšamo delo s posameznimi vrstami dokumentov.

LibreOffice se zna povezati z večino priljubljenih oblačnih shramb.

Če primerjamo paket LibreOffice s plačljivo konkurenco, najbolj pogrešamo sodelovalne zmožnosti. Microsoft omogoča shranjevanje datotek v oblaku, kjer na njih istočasno brez težav dela več uporabnikov hkrati. LibreOffice sicer omogoča oddaljeno shranjevanje, a so oblačne storitve precej omejene, sploh kar se sodelovalnega dela tiče. LibreOffice sicer podpira priljubljene oblačne storitve Google Drive, SharePoint, OpenData Space, IBM FileNet P8, Lotus Live Files in druge odprtokodne strežnike, ki uporabljajo standard CMIS (Content Management Interoperability Services). Mobilne različice pisarniškega paketa LibreOffice ni, je pa pregledovalnik dokumentov za naprave z operacijskim sistemom Android, ki mu po želji omogočimo tudi nekatere testne zmožnosti urejanja v nastavitvah.

LibreOffice

pisarniška zbirka programov

Prodaja: The Document Foundation(documentfoundation.org)

Cena: Brezplačno.

Za: Cena, slovenščina, zbirka podatkov.

Proti: Občasna nezdružljivost, zahtevno sodelovanje, ni mobilnih programov.

Google Docs, Sheets, Slides

Središče Googlove pisarne je oblačna shramba Google Drive.

Sodelovanje je najmočnejša plat naslednje predstavljene pisarniške zbirke. Google Docs, Sheets in Slides za delo potrebujejo le spletni brskalnik in internet. Med bolj priljubljenimi alternativami Microsoftovemu paketu Office so Googlovi programi predvsem zaradi preprostosti uporabniškega vmesnika in enostavnosti rabe. Googlovi Dokumenti, Preglednice in Predstavitve so od skromnih začetkov leta 2007 prehodili dolgo pot in danes predstavljajo zmogljive pisarniške pripomočke, ki so na voljo vsem uporabnikom z Googlovim računom. Za uporabnike, ki so vsakodnevno vpeti v Googlov ali Android ekosistem, vprašanja ni, Googlova Pisarna je zanje edina prava izbira. Vse tri ključne aplikacije delujejo v poljubnem spletnem brskalniku, najraje imajo domači spletni pripomoček Chrome, in na pametnih telefonih z operacijskima sistemoma Android ter iOS. Uporaba programov je popolnoma brezplačna, spletni velikan je zadovoljen zgolj z našo pozornostjo. Nadgradnje so pogoste, skritih pasti ni. Za delovanje razen na telefonih, kjer so na voljo tudi namenske aplikacije, ne potrebujejo nikakršne namestitve.

Googlove pisarniške programe je mogoče razširiti z dodatki Add-ons, ki jim med drugim dodajo grafične zmožnosti, naprednejše sledenje spremembam, prevajanje in deljenje z drugimi.

Sodelovalni način dela je v Googlovi Pisarni odličen, saj vnos besedila, oblikovanje napisanega, vstavljanje fotografij, tabel in še kaj potekajo enako, če datoteko obdelujemo sami ali dela več ljudi hkrati. Vsak od sodelujočih je v dokumentu jasno označen, možnosti za napake ni. Komunikacija med sodelavci je omogočena s pripomočkom za neposredno sporočanje, komentarji in sledenje spremembam pa z osnovnim sistemom različic (RCS). Vse spremembe so v trenutku shranjene na oblačne strežnike in sinhronizirane s povezanimi napravami. Uporabnik se tako lahko povsem osredotoči na delo in pozabi na tehnologijo v ozadju. Datoteke so posamezniku vedno na voljo, varnostnih kopij podatkov ne potrebuje. Nabor zmožnosti zbirke še dodatno razširimo z dodatki Add-ons. Z njimi Googlovim aplikacijam obogatimo sistem sledenja spremembam, dodamo delo z grafi, prevajanje ob vnosu besedila in pošiljanje po elektronski pošti.

Napredni uporabniki delovanje Googlove pisarniške zbirke dodatno prilagodijo s skriptami.

Delo z Googlovo pisarniško zbirko aplikacij poteka tekoče in brez večjih težav. Občasno sicer pogrešamo naprednejše zmožnosti namiznih programov, ki jih niti razširitve ne morejo nadomestiti, ali pa se nam zatakne ob uvozu drugje ustvarjenih izdelkov, ki jih Google zaradi upoštevanja spletnih zakonitosti rad popači, vendar na koncu dneva ugotovimo, da kritičnih težav vendarle nimamo. Zbirka se za manjše pomanjkljivosti odkupi tudi s skriptami, ki delujejo podobno kot Microsoftovi makroji, tesno povezavo s prevajalsko storitvijo Translate, z napredno varnostjo, deljenjem in več. Zaradi spletne narave dela z zbirko pisarniških orodij podjetja Google so zelo uporabne tudi mobilne različice posameznih programov, ki so na voljo tako na Androidu kot na napravah z operacijskim sistemom iOS.

Google Docs, Sheets, Slides

pisarniška zbirka programov

Prodaja: Google (Google.com)

Cena: Brezplačno.

Za: Odlično sodelovanje, povezava z oblakom, dostopnost.

Proti: Manko naprednih zmožnosti, težave pri uvozu dokumentov iz drugih programov.

Applovi pisarniški programi

Med Applovimi pisarniškimi programi velja izpostaviti Keynote, ki tudi začetnikom omogoča izdelavo profesionalnih predstavitev.

Apple je leta 2014 kupcu računalnika Mac podaril sicer plačljivo pisarniško zbirko iWork, urejevalnik besedila Pages, preglednic Numbers in predstavitev Keynote. Tri leta kasneje jo je nato ponudil sleherniku kot brezplačni prenos s tržnice App Store in jo za vedno oplemenitil z največjo prednostjo pred tekmeci, ceno. Brezplačno kakovostno kosilo je vedno bolje kot precenjena večerja v priznani restavraciji. Programi Applove zbirke so enakovredni Microsoftovim. Če je naše delo pretežno samostojne narave, bomo z zastonjsko izbiro zagotovo zadovoljni. Težava lahko nastane, če delamo v okolju, posejanem z računalniki PC. Ker Apple pisarniške zbirke z logotipom ugriznjenega jabolka uporabnikom operacijskega sistema Windows ne ponuja, znamo naleteti na težave z združljivostjo dokumentov, preglednic in predstavitev.

Osnovna funkcionalnost obeh zbirk je primerljiva, na prvi pogled gre skorajda za enaka izdelka, večje razlike pokaže šele podroben pregled. Prva razlika je v uporabniškem vmesniku, kjer Microsoft zmožnosti rad razkazuje, medtem ko jih Apple skriva. Rezultat je okleščen uporabniški vmesnik, ki ga bodo cenili puristi, sovražili pa posamezniki, ki imajo veliko opraviti s kompleksnejšimi pisarniškimi izdelki. Povsem na individualni ravni lahko ocenimo, da je urejevalnik Pages enakovreden Wordu, če ne pogrešamo podpore slovenščini, da so preglednice Excel lažje obvladljive od tistih v Numbers ter da so začetniške predstavitve, narejene v programu Keynote, videti precej bolje kot prvi izdelki s PowerPointom. Uporabnikom telefonov iPhone in tablic iPad so na voljo mobilne različice pisarniških programov, ki so med seboj povezane z Applovo oblačno storitvijo iCloud.

WPS Office

Mobilni del WPS Office vsebino uspešno prenaša na zunanje zaslone, kar je dobrodošla zmožnost za izvajanje najrazličnejših predstavitev.

WPS Office je pisarniška zbirka kitajskega razvijalca Kingsoft. Na voljo je v namizni in mobilni različici. Uporaba programov je podprta z oglasi in zato brezplačna. Oglase odstrani naročnina Premium, ki dodatno razširi nabor zmožnosti ter stane štiri evre na mesec. Zbirka podpira oblike zapisa DOC, RTF, DOT, PPTX, TXT in HTML ter bere datoteke PDF, ki jih zna pretvoriti v lasten format WPS. Zapisi so združljivi z zbirkama Microsoft Office in Google. Med zmožnostmi programov velja omeniti samodejno shranjevanje, zaščito dokumentov s številčno kodo in šifriranjem, sledenje spremembam, dodajanje komentarjev in črkovalnik. Pisarna WPS je v mobilni različici prevedena tudi v slovenščino.

WPS Office

zbirka pisarniških programov

Prodaja: Kingsoft (Wps.com)

Cena: Brezplačno, 4 evre na mesec.

Za: Veliko glasbe za malo denarja, večjezičnost, zmogljivi mobilni aplikaciji.

Proti: Oglasi, šibke namizne različice programov.

Polaris Office

Polaris Office je na voljo tudi za računalnike Mac.

Pisarna Polaris je plod pameti podjetja Infraware. Gre za brezplačno pisarniško zbirko, podprto z oglasi, ki je v primerljivi obliki na voljo na napravah obeh priljubljenih mobilnih operacijskih sistemov ter na računalnikih z Windows in macOS, kjer podpira večino znanih oblik zapisa pisarniških datotek. Polaris se zelo dobro obnese kot urejevalnik besedila datotek Word, je soliden pri popravljanju preglednic Excel in zna delati s predstavitvami PowerPoint. Spodobno prebavlja kompleksnejše datoteke in ima lep nabor standardnih možnosti že v osnovni različici, za katero nam ni treba plačati nič. Žal vse skupaj pokvari z nadležnimi oglasi ter s slabšim uporabniškim vmesnikom, ki je daleč od idealnega. Včasih je treba kar nekaj truda, da se dokopljemo do funkcije, ki jo potrebujemo. Močnejša plat zbirke je delo s predstavitvami, saj brez težav prikaže najrazličnejše PowerPoint datoteke. S Polarisom se tablica brez težav prelevi v predstavitveno orodje, priročno za poslovne pogovore ena na ena.

Polaris Office

zbirka pisarniških programov

Prodaja: Infraware (PolarisOffice.com)

Cena: Brezplačno, 4 evre na mesec.

Za: Zmogljiv brezplačni nabor zmožnosti, podprte različne platforme.

Proti: Oglasi znajo biti nadležni.

Docs To Go

Izključno mobilna pisarna Docs To Go je izdelek, ki se ne sramuje majhnosti telefonskega zaslona.

Za konec si oglejmo še pisarniški paket, namenjen zgolj uporabnikom z mobilnimi napravami. Prvo ime med mobilnimi pisarnami, program Docs To Go podjetja DataWiz, je nastal kot izdelek, ki povezuje uporabnike računalnikov Mac in PC. Sčasoma se je prelevil v hitro pisarniško zbirko programov, ki se ne sramujejo majhnosti mobilnega zaslona. Avtorji so programe prilagodili tako, da je delo z njimi vsaj znosno, če že ne prijetno. Pri delu z zbirko včasih celo pozabimo, da ne sedimo ob računalniku. Čeprav vseh zmožnosti namiznih programov Docs To Go logično nima, je osnovni nabor funkcij zadosten, da se ne počutimo zapostavljeni.

Delo z besedilom, s preglednico ali predstavitvijo iz Microsoftovega tabora Office je enostavno in prijazno do uporabnika na poti. Programu ni tuje niti odpiranje datotek v obliki zapisa PDF. Na voljo so nam znane možnosti kopiranja in lepljenja, spreminjanja oblike napisanega, vstavljanja preloma strani, tabel, spletnih povezav, zaznamkov in še kaj. Omogočeni so preklic napak, sledenje spremembam, štetje znakov in besed ter pošiljanje izdelkov po elektronski pošti. Ko je program nameščen v napravo, zna odpirati priponke, prejete v izbranem mobilnem poštarju. Omogočena je sinhronizacija z namiznim računalnikom.

Mobilna pisarniška zbirka je v osnovi na voljo zastonj, nakar lahko doplačamo za povezavo z oblakom ali popoln odklep. Cene so odvisne od želja in izbrane platforme, na napravah z operacijskim sistemom iOS so večinoma višje od Androida. Oblačna povezava omogoči sinhronizacijo s priljubljenimi storitvami Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud, Box in SugarSync, medtem ko popoln odklep dodatno odstrani oglase, se zna povezati z računalnikom, datoteke zavaruje z gesli in še kaj bi se našlo.

Docs To Go

mobilna zbirka pisarniških programov

Prodaja: DataViz (Google Play, App Store)

Cena: Od 6 do 19 evrov, odvisno od zmožnosti in platforme.

Za: Učinkovito iskanje, dober uporabniški vmesnik.

Proti: Ni sledenja sprememb, cena plačljive različice.