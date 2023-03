Pionirji domačega igričarstva

Podjetje Atari, ustanovljeno leta 1972, velja za pionirja industrije videoiger. Z ikoničnimi izdelki, kot sta Pong in Atari 2600, so igralni avtomati in domače konzole postali del vsakdanjega življenja številnih ljudi po vsem svetu. V tem članku bomo raziskali zgodovino nastanka podjetja Atari, pionirje, ki so stali za njim, in ključne dejavnike, ki so prispevali k njihovemu uspehu.

V zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja sta se pri tehnološkem podjetju Ampex zaposlila Nolan Bushnell in Ted Dabney. Oba sta bila izjemno nadarjena inženirja, ki ju je povezovala strast do tehnologije. Hitro sta postala dobra prijatelja. Nekega dne sta se med odmorom za kosilo pogovarjala o svojih konjičkih. Nolan je omenil, da ga zelo zanima interaktivna zabava in da je pred kratkim obiskal arkadni salon, kjer ga je navdušila igra Spacewar. Ted mu je z zanimanjem prisluhnil in se takoj strinjal, da bo ob koncu tedna z njim preizkusil nekaj iger.

