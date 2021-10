Petnajsti mobilni triki

Vsako jesen smo uporabniki Appla deležni novih telefonov iPhone. Zvestega mobilnega spremljevalca sleherno leto seveda ne moremo menjati, lahko pa si omislimo svež operacijski sistem, ki pride z njim. Tokrat je na vrsti številka 15, ki prinaša dobrodošle priboljške za lajšanje mobilnega vsakdana.

Rdeča nit 15. različice mobilnega operacijskega sistema iOS 15 je zmanjševanje odvračanja pozornosti. Da bi telefon uporabnika čim manj nadlegoval, skrbijo tudi združena obvestila. Razvijalci mobilnih aplikacij so nas v zadnjih letih preplavili z najrazličnejšimi obvestili in opozorili, ki nenehno piskajo, vibrirajo in svetijo. Čeprav dostop do njih posamezni aplikaciji dokaj preprosto onemogočimo v nastavitvah, tega običajno ne storimo, saj ne želimo zamuditi česa pomembnega. Tako smo se navadili odzvati le na nekatera opozorila, ki jih prepoznamo po določenih posebnostih, na primer prejem novega sporočila po zvoku. Druga opozorila večinoma ostajajo nepregledana. Apple v iOS 15 poskuša zadeve spremeniti z novim pristopom združevanja manj pomembnih obvestil.

