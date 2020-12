Pet nanometrov je tu

Novi Applov iPhone 12 je prinesel novi procesor A14 Bionic. To je prvi komercialno dostopen izdelek, ki je zgrajen v 5-nanometrski litografiji, kmalu pa naj bi mu sledil tudi Qualcommov procesor. Manjše dimenzije prinašajo več tranzistorjev, večjo zmogljivost in manjšo porabo energije, a tudi številne izzive pri proizvodnji, ki jo trenutno obvladata zgolj dve podjetji na svetu. In nobeno v resnici ne proizvaja 5 nm velikih čipov.

Letos je sicer Apple nekoliko zamudil in ga ni predstavil na velikem jesenskem dogodku 15. septembra, ko so se razgovorili o novih pametnih urah in ipadih, temveč smo morali počakati še mesec dni. V novi generaciji iphonov, ki so jo pokazali 13. oktobra, tiktaka tudi nova generacija procesorjev. Apple je pri A14 Bionic posebej izpostavljal novi »nevronski« del procesorja (neural engine), ki je v Applovih procesorjih že od A11 in vsebuje vezja, ki so posebej prilagojena za izvajanje algoritmov, povezanih z umetno inteligenco, s strojnim učenjem in z nevronskimi mrežami. A14 ima kar 16 jedrc v tem delu procesorja (A13 jih je imel 8), ki lahko izvedejo 11 bilijonov operacij na sekundo. Zredil se je tudi celotni procesor, ki ima skoraj 40 odstotkov več tranzistorjev od predhodnika. Da jim je na 88 kvadratnih milimetrov, torej na manj kot kvadratni centimeter, uspelo stlačiti 11,8 milijarde tranzistorjev, pa so morali poseči po novi proizvodni tehnologiji. A14 je prvi komercialno dostopen izdelek, ki je zgrajen v 5-nanometrski tehnologiji. TSMC, ki ga proizvaja, litografijo imenuje N5.

