Paradoks: tehnologija zavarovalnicam prihrani denar, zavarovanja pa so dražja

Zavarovalništvo, ki tradicionalno temelji na zgodovinskih podatkih, statističnih tablicah in pretežno linearnih modelih tveganja, prestaja eno največjih preobrazb v svoji zgodovini. Gonilo teh sprememb je tehnologija, ki ne spreminja le posameznih procesov, temveč celoten poslovni model panoge. Zavarovalnice se premikajo od modela 'popravi in nadomesti' v model 'napovej in prepreči'. Med tehnologijami z napovedno vlogo seveda prednjačijo napredne tehnologije umetne inteligence (UI), ki zavarovalnicam omogočajo množično prilagajanje produktov, avtomatizacijo kompleksnih nalog in znatno višjo stopnjo natančnosti ocene tveganj. Pod črto tehnologija zavarovalnicam pomaga prihraniti ogromno denarja. Zakaj se torej zavarovanja (vsa po vrsti) dražijo?

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Preverili smo, kako umetna inteligenca spreminja zavarovalništvo. Pot gre nekako takole: od reaktivnega kritja škod do proaktivnega upravljanja tveganj, ki prve sploh preprečijo. Zakaj se torej zavarovanja dražijo?

Zavarovalništvo, ki tradicionalno temelji na zgodovinskih podatkih, statističnih tablicah in pretežno linearnih modelih tveganja, prestaja eno največjih preobrazb v svoji zgodovini. Gonilo teh sprememb je tehnologija, ki ne spreminja le posameznih procesov, temveč celoten poslovni model panoge. Zavarovalnice se premikajo od modela 'popravi in nadomesti' v model 'napovej in prepreči'. Med tehnologijami z napovedno vlogo seveda prednjačijo napredne tehnologije umetne inteligence (UI), ki zavarovalnicam omogočajo množično prilagajanje produktov, avtomatizacijo kompleksnih nalog in znatno višjo stopnjo natančnosti ocene tveganj. Pod črto tehnologija zavarovalnicam pomaga prihraniti ogromno denarja. Zakaj se torej zavarovanja (vsa po vrsti) dražijo?

Milijonski prihranki

Sodobna tehnologija zavarovalnicam prinaša milijonske prihranke. Zavarovalništvo je v bistvu igra številk. Uspeh poslovanja je neposredno odvisen od sposobnosti obvladovanja dveh ključnih komponent: operativnih stroškov (stroški vodenja posla) in škodnega rezultata (vsota, izplačana za škode). Tradicionalno so zavarovalnice te stroške zmanjševale z dražjimi premijami ali restriktivnim odobravanjem zahtevkov, danes pa to vlogo vse bolj prevzema sodobna tehnologija. Z implementacijo umetne inteligence, avtomatizacije in interneta stvari (IoT) zavarovalnice ne izboljšujejo le uporabniške izkušnje, temveč drastično režejo stroške tam, kjer je to najpomembnejše.

Največji operativni strošek zavarovalnic (že od nekdaj) predstavlja ročna obdelava škodnih zahtevkov. Tradicionalni postopek vključuje telefonske klice, ročni pregled dokumentacije, obiske cenilcev na terenu in dolgotrajno usklajevanje, saj je vedno manj zavarovalcev zadovoljnih s prvo oceno škode, ki jo poda zavarovalnica, in zato 'odtečejo še kak dodaten krog'. Kar spet zavarovalnici povzroča dodatne stroške dela ...

Uvedba tehnologij, kot sta računalniški vid in robotska avtomatizacija procesov (RPA), je obravnavo škodnih zahtevkov že skorajda spremenila v postopek, kjer sistem samostojno reši zahtevek od prijave do izplačila. To vse bolj velja za enostavne primere škod, ki jih je v praksi tudi največ. Prihranek je očiten. Enostavni primeri (npr. zamenjava vetrobranskega stekla ali manjše poškodbe na parkirišču) se rešijo v nekaj minutah brez posredovanja škodnega referenta. To zaposlenim omogoča, da se osredotočijo na kompleksnejše in dražje primere. Bistveno se skrajša tudi čas obdelave škodnih zahtevkov. Hitrejša rešitev pomeni manj administrativnih stroškov in manjše stroške nadomestnih vozil ali začasnih bivališč, ki jih mora zavarovalnica kriti med trajanjem postopka.

Radikalno zmanjšanje zavarovalniških prevar

Zavarovalniške prevare, od namernih povzročitev škode do napihovanja računov za popravila, panogo na globalni ravni stanejo na desetine milijard evrov letno. Tradicionalne metode odkrivanja prevar so se zanašale na naključne vzorce in 'šesti čut' izkušenih cenilcev. Zdaj pa imajo prevaranti na drugi strani precej spretnejšega 'tekmeca'. Sodobni algoritmi za odkrivanje anomalij delujejo kot digitalni detektivi, ki pregledajo vsak zahtevek v milisekundi. In gredo res globoko, saj analiza metapodatkov preveri, ali je bila fotografija poškodbe res posneta na kraju nesreče ali pa gre za sliko, preneseno s spleta. A to je le ena dimenzija analize. Ta postane še precej uspešnejša v boju proti prevarantom, ko sistem razširi svoje poizvedbe in npr. prepozna organizirane skupine prevarantov s povezovanjem na videz nepovezanih podatkov (isti mehanik, isti priči, podobne lokacije nesreč v posameznem časovnem oknu). Gre za tehnologijo, ki skoraj hipno povrne naložbo. Že če sistem pravočasno blokira zgolj odstotek do dva lažnih ali prenapihnjenih zavarovalniških zahtevkov, to za srednje veliko zavarovalnico pomeni več milijonov evrov neposrednega prihranka na letni ravni. Kaj šele, če je učinkovitost odkrivanja prevar znatno večja …

Če zavarovalnica napačno oceni tveganje, prevzame stranko, ki ji bo prinesla izgubo.

Natančnejši prevzem tveganj

Zavarovalnice pravzaprav živijo in uspevajo od svoje sposobnosti prepoznavanja tveganj. Če zavarovalnica napačno oceni tveganje, prevzame stranko, ki ji bo prinesla izgubo. Strojno učenje in napredna prediktivna analitika omogočata obdelavo tisoče nestrukturiranih podatkov, s čimer se natančnost napovedovanja škodnih dogodkov drastično izboljša. Zavarovalnica lahko tako natančneje določi ceno za stranke z velikim tveganjem ali pa jih celo zavrne, s čimer neposredno zniža skupni znesek izplačanih škod. Te rešitve vodijo tudi v zmanjšanje administrativnih stroškov prevzema tveganj. Avtomatizirani sistemi lahko v trenutku ocenijo tveganje za 80 odstotkov standardnih polic (npr. preprosta premoženjska ali avtomobilska zavarovanja), s čimer odpade potreba po dragih ročnih analizah.

Manjši stroški podpore strankam

Poleg algoritmov za analizo tveganj se zavarovalnice vedno bolj opirajo tudi na rešitve t. i. generativne umetne inteligence. Njihovi klicni centri in oddelki za podporo strankam predstavljajo velik del stroškov. Integracija velikih jezikovnih modelov (LLM) in naprednih klepetalnih robotov spreminja strukturo teh stroškov, predvsem pa znatno poceni področje podpore strankam. Kako? Sodobni UI-asistenti lahko uspešno rešijo večino rutinskih poizvedovanj strank, npr. odgovorijo na »Kdaj poteče moja polica?«, »Ali moje zavarovanje krije izliv vode?«, »Kako prijavim škodo?«, in podobna vprašanja, ki zaposlenim v klicnem centru le kradejo čas. To drastično zmanjšuje število klicev, ki zahtevajo človeškega operaterja, kar neposredno zmanjša operativne stroške klicnih centrov.

Prehod v preventivo

Najcenejša škoda za zavarovalnico je tista, ki se nikoli ne zgodi. Internet stvari (IoT) in telematika omogočata premik od reaktivnega plačevanja škod k njihovemu preprečevanju. V prihodnjih letih lahko zato pričakujemo izjemen porast pametnih senzorjev na vseh področjih, tudi v nepremičninah. Senzor za vodo, ki stane nekaj deset evrov, lahko ob zaznavi minimalnega izliva samodejno zapre glavni ventil. Zavarovalnica s tem prepreči uničenje parketa in pohištva, kar bi jo sicer stalo več tisoč evrov. Telematika v vozilih je že danes na delu, saj nekatere zavarovalnice prek pametnih telefonov oziroma mobilnih aplikacij in popustov za zgledno vožnjo uporabnike motivirajo za vožnjo, pri kateri je verjetnost nastanka prometne nesreče znatno manjša. Spremljanje varne vožnje spodbuja voznike k odgovornejšemu ravnanju na cesti, kar statistično dokazano zmanjšuje pogostost prometnih nesreč, zavarovalnicam pa prihrani ogromne zneske iz naslova izplačila škod.

Naložbe v tehnologijo za zavarovalnice niso več luksuz ali zgolj marketinško orodje za privabljanje mlajših strank. V okolju z veliko konkurenco in nenehnimi pritiski na marže je tehnologija postala glavni mehanizem za zaščito kapitala. Z zmanjšanjem operativnih stroškov in natančnim obvladovanjem tveganj tehnologija preprosto omogoča, da več denarja ostane znotraj zavarovalnice, kar neposredno izboljšuje njeno dobičkonosnost.

Zakaj so zavarovanja dražja?

Še odgovor na vprašanje iz uvoda sem dolžan. Na prvi pogled se zdi, da zavarovalnice tehnološke prihranke preprosto pospravljajo v žep v obliki večjih dobičkov, izgovor pa je pogosto preprost: inflacija. Čeprav je denar res vedno manj vreden, je realnost podražitev v ozadju precej bolj kompleksna. Tehnologija namreč uspešno manjša operativne stroške zavarovalnic (vodenje poslov, plače, administracijo), a istočasno (novi) zunanji dejavniki škodne rezultate potiskajo v višave. In tehnologija je, paradoksalno, krivec tudi na drugi strani, saj so zaradi nje marsikatera popravila bistveno dražja.

Poglejmo primera, ki ju vsakdo pozna (in razume). Avtomobili in hiše so danes polni naprednih sistemov. Če smo pred 15 leti z avtomobilom rahlo zadeli količek na parkirišču, je popravilo blatnika ali odbijača zahtevalo nekaj kleparskega in ličarskega dela. Strošek je bil minimalen. Odbijač sodobnih vozil pa je danes prepleten s parkirnimi senzorji, z radarskim tempomatom, s kamero in senzorji za zaznavanje pešcev/okolice. Že na videz nedolžen trk lahko uniči to občutljivo opremo. Zamenjava in kalibracija teh sistemov pa staneta nekaj tisoč evrov namesto nekaj sto. Tehnologija je torej zmanjšala stroške obdelave zahtevka (papirni del), a je drastično podražila fizično popravilo tistega, kar je zavarovano.

Zavedati se moramo, da zavarovalnice ne izplačujejo le denarja, ampak posredno kupujejo storitve in materiale na trgu. Stroški gradbenega materiala (les, beton, jeklo) za obnovo hiš so poskočili, prav tako rastejo urne postavke avtomehanikov, krovcev in gradbincev. Tudi rezervni deli za avtomobile so se zaradi težav v dobavnih verigah v zadnjih letih močno podražili. Če se stroški popravil na trgu dvignejo za 20 odstotkov, tehnološki prihranek pri administrativnem delu (ki predstavlja morda le manjši del celotne strukture zavarovalne premije) preprosto ne more pokriti te razlike.

In potem so tu še vse pogostejši ekstremni naravni pojavi. Kot rečeno, zavarovalništvo temelji na matematiki in verjetnostnem računu. V zadnjih letih pa so naravne kataklizme (zgodovinske poplave, uničujoča toča, množični požari) postale stalnica in ne več izjema, ki se zgodi enkrat na sto let. Zneski, ki jih zavarovalnice izplačujejo za množično škodo na nepremičninah in avtomobilih, dosegajo rekordne vrednosti. UI sicer pomaga hitreje oceniti škodo po toči ob pomoči dronov, a ne more preprečiti same toče, ki uniči na tisoče streh in vozil hkrati. Ta ogromni porast izplačanih škod morajo zavarovalnice kompenzirati z višjimi premijami, da sploh ostanejo plačilno sposobne.

Pravi odgovor na vprašanje, zakaj se zavarovanja dražijo navkljub tehnologiji, se skriva v tistem, česar ne vidimo: brez tehnoloških prihrankov bi bile podražitve še bistveno večje. Če zavarovalnice ne bi avtomatizirale svojih procesov, zmanjšale števila zaposlenih v administraciji in z UI zamejile milijonskih prevar, bi kombinacija inflacije, ekstremnega vremena in dragih avtomobilskih delov cene zavarovanj potisnila v višave, ki bi bile za povprečnega človeka popolnoma nedostopne. Tehnologija v tem primeru ne deluje kot čarobna palica za pocenitev, temveč kot zavora, ki preprečuje popoln finančni zlom sistema.