Pandemija je spremenila varnostne prioritete

Odzivi strokovnjakov za IT in varnost izražajo zaskrbljenost zaradi ranljivosti zaposlenih, ki dostopajo do omrežij in drugih virov podjetij iz slabo zavarovanih domačih omrežij.

Pandemija covida 19 je v marsikaterem podjetju izpostavila problematiko zagotavljanja kibernetske varnosti, podobno kot je na glavo obrnila skoraj vse vidike gospodarstva in družbenega življenja. Ekipam varnostnih strokovnjakov, ki so se že prej utapljale v škodljivih kodah in izsiljevalskih virusih, so se v preteklih mesecih pridružile zahteve po dodatni zaščiti virov podjetij: omrežja, povezav, strežnikov ter aplikacij. Da je bila mera polna, je bilo treba poskrbeti, da bodo trume zaposlenih varno delale od doma – da, iz lastnih gospodinjstev, ki tehnološko gledano niti približno ne spominjajo na urejena IT-okolja. Seveda vsega tega oddelki IT niso zmogli čez noč, nekateri niti še danes, ko to berete, nimajo ustrezno urejenega dostopa do poslovnih virov, kar predstavlja resno nevarnost podjetjem.

