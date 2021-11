Pametni pišejo pametno

Računalniki in telefoni so razširili človeške možgane in spomin do neslutenih meja. Na vsakem koraku nam je na voljo vsaj en način nabiranja informacij iz okolice. Pridobivanje je tako otročje lahko, da je podatkov preprosto preveč. Na sceno stopijo sistemi in programi za pametno zbiranje. Zvezdi discipline slišita na ime Zettelkasten in Roam Research.

V 60. letih prejšnjega stoletja je v Nemčiji živel uradnik z imenom Niklas Luhmann. V prostem času je nadvse rad bral. Med branjem si je delal zapiske vsebine, ki ga je posebej pritegnila, največ s področij filozofije, sociologije in teorije sistemov. Zapiski so bili večinoma kratki, napisani na košček papirja. Luhmann je zapiske sistematično oštevilčil in jih hranil v škatlah. Sčasoma se je shranjenega znanja nabralo dovolj, da je spisal referat, ki ga je predstavil čislanemu nemškemu sociologu. Dr. Helmut Schelsky je bil nad izdelkom tako navdušen, da je Luhmannu ponudil profesorsko mesto na Univerzi v Bielefeldu. V pičlem letu dni je pridobil ustrezno izobrazbo in mesto profesorja opravljal do konca svojega življenja. Vmes je napisal več kot 60 knjig in skoraj 400 akademskih člankov. Kako mu je to uspelo?

