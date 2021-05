Pametne ure in EKG - Ali vaše srce deluje pravilno?

Površni opazovalec bi lahko ocenil, da na področju pametnih ur ni več prav veliko inovacij. Mnogi jih uporabljajo za sledenje športnim aktivnostim ali štetje korakov, le tu in tam kdo nanjo pogleda še, ko ga zanima koliko je ura, kaj več pa se od nje ne pričakuje. Ključni razliki med izdelki na trgu, o katerih uporabniki govorijo, sta cena in vzdržljivost baterije. Vendar to ni povsem res. Pomislimo na – EKG!

Proizvajalci se z razmišljanjem, da sta najpomembnejši cena in vzdržljivost baterije ne pustijo zmesti. Podrobnejši pogled na zmogljivosti najnovejših in najzmogljivejših pametnih ur pokaže, da proizvajalci nenehno inovirajo in svoje paradne izdelke nadgrajujejo ter dopolnjujejo z vedno novimi zmogljivostmi, ki pa niso namenjene vsakemu uporabniku, pa čeprav se v reklamah te zmogljivosti zdijo imenitne.

