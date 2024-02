Pametne, prodorne, včasih zatirane

Nekdaj smo govorili o ženskih in moških poklicih. Ker pač moški niso radi vezli prtičkov, ženske pa ne s kladivom tolkle po mečih v kovačnicah. Po drugi svetovni vojni so se te zadeve začele precej mešati in tudi pravi moški danes brez težav potrdimo, da so dobre v prav vsem. Pogosto boljše. Ampak prislovične sive »flehe« ostajajo.

Tehnološki svet vsekakor zaudarja po moških. Vsi poznamo Gatese, Zuckerberge, Bezose in Jobse. Precej manj odmevni so priimki kot, denimo, Mayer, Whitman in Fiorina. Pa smo šele pri poslovodnih funkcijah.

