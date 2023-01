Pametna svetloba

Pametne žarnice so odličen dodatek, ki v domače okolje prinese vrsto prednosti in nov način izkoriščanja umetne svetlobe. Najbolj priljubljene so pametne žarnice Hue podjetja Philips, ki ob pomoči uradne aplikacije obvladajo nemalo trikov, še več pa se jih naučijo z naslednjimi programi drugih razvijalcev.

Prva aplikacija, ki izdatno nadgradi ustrežljivost Philipsove aplikacije, žarnicam Hue poleg osnovnega nadzora nameni razširjeni nabor svetlobnih scen. Z OnSwitch v izbrani sobi ponazorimo dinamiko oblačnega neba, razburljivost ognjemeta ali umirjenost ognja v kaminu. Luči nas z aplikacijo opozorijo na spremembo rezultata ob določenem športnem dogodku, strašijo v noči čarovnic, grejejo na mrzel zimski dan in mnogo več. Vse našteto dobimo za slabih 40 evrov letno. Ako jih aplikacija zasluži, zlahka ugotovimo v tridnevnem preizkusnem obdobju, ko je njena uporaba za slehernika brezplačna.

