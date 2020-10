Pametna omrežja in internet stvari

Za doseganje ciljev vgradnje pameti v omrežja, ki prenašajo elektriko in podatke, bodo najbolj zaslužne nove tehnologije interneta stvari. Te pa bodo temeljile predvsem na mobilnih tehnologijah.

Izbira najprimernejše komunikacijske tehnologije za pametno merilno rešitev je pomemben korak pri gradnji pametne merilne infrastrukture. Komunikacijska tehnologija se je od prvih namestitev t. i. pametnih števcev že skokovito razvila, skladno z razvojem pa rastejo tudi pričakovanja o razpoložljivosti podatkov in funkcionalnosti, povezanih z naprednim merjenjem porabe električne energije. Če je sprva distributerjem električne energije zadostovalo, da so podatke o porabi prebrali enkrat mesečno – le za potrebe izdaje računa –, si danes želijo razpoložljivosti podatkov v (skoraj) realnem času. Zakaj je to sploh potrebno? Pogost primer je želja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, da bi stranki omogočil vpogled v podatke o rabi energije, hkrati pa sebi zagotovil dovolj podatkov za izdelavo profila obremenitve, vključno s kakovostjo električne energije, napredno analizo v kratkih intervalih, upravljanjem obremenitev itd.

