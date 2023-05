Osmrtnica

Dragi žalujoči, zbrali smo se na tej strani, da se spomnimo Metaverzuma, Prihodnosti, kot si jo je leta 2021 zamislil Zuck. Prihodnost je živela le dve leti, nadomestila jo bo druga Prihodnost, Umetna inteligenca.

Vsaj tako pravi, uganili ste, Zuck, kot je znan med prijatelji. Mark Zuckerberg, eden najbogatejših Zemljanov, katerega bogastvo je vezano v 13,4 odstotka delnic podjetja, ki se je nekoč imenovalo Facebook. Teh 13,4 odstotka delnic nosi kar 61,9 odstotka glasovalnih pravic, zato je Zuck nesporni kralj podjetja in lahko z njim počne, karkoli hoče. Lahko ga preimenuje, lahko ga preusmeri, lahko ga proda, lahko … zapravi 36 milijard dolarjev za idejo, ki se mu je porodila in za katero meni, da bo postala Prihodnost.

Če bi sodili le po novicah iz poslovnega in tehnološkega sveta, je bilo v zadnjih nekaj letih videti, da mu bo morda celo uspelo. Naenkrat so na različne oblike metaverzumov, navideznih svetov, v katerih naj bi živeli v Prihodnosti, stavili vsi. Od Microsofta do Disneyja in celo verige supermarketov Wallmart. Odločili so se narediti izdelek, ki naj bi spodbudil potrebo po izdelku. Uporabniki se s tem niso strinjali.

V začetku ni kazalo slabo, sestavljal se je popoln vihar, ki naj bi rodil Prihodnost. Denarja v tehnoloških podjetjih je bilo na pretek, poceni denarja v bankah tudi, vovid je pokazal, da se da delati tudi od doma, marsikatero podjetje je zagotavljalo, da bodo poslej zaposleni od doma delali vedno, za vedno. Nekateri igralni metaverzumi so že bili izredno priljubljeni (Fortnite), tehnologija očal za navidezno resničnost je napredovala, kazalo je, da ni daleč čas, ko jih bomo na glavi imeli vsi. Zucki je kupil Oculus, ključnega proizvajalca očal, že samo v Evropi zaposlil 10.000 razvijalcev, podjetje preimenoval v Meta in razglasil … Prihodnost.

Zucki je v marcu napovedal, da bosta »največji posamezni naložbi razvoj umetne inteligence in njena vgradnja v vsak naš izdelek«. Prihodnost je mrtva, naj živi Prihodnost!

Nekakšno beta različico Prihodnosti so poimenovali Horizon Worlds, jo poselili z breznogimi digitalnimi predstavniki (avatarji), grafičnim oblikovanjem iz prejšnjega tisočletja in upali, da si bodo ljudje za nekaj sto dolarjev kupili očala in se vklopili v navidezni svet. Svet, v katerem se bodo zabavali, pa tudi delali. Microsoftov šef Satya Nadella je tako v skupnem nagovoru z Zuckijem napovedal, da bo pisarniški paket Microsoft 365 na voljo tudi v Horizon Worlds, podobno je svojo prisotnost napovedal tudi poslovni velikan Accenture. In hej, Oculus bo ravnokar razvil še boljša očala, ki bodo stala 1.500 dolarjev!

Ne, uporabniki niso zgrabili. Celo tisoči programerjev, ki so ustvarjali Horizon Worlds, niso, kot je pokazalo interno Metino navodilo, ki je vodjem oddelkom nalagalo, naj jih v to prisilijo. Umrl je še covid, podjetja so ugotovila, da je vendarle bolje, če se zaposleni srečujejo tudi v živo, v poslovnih prostorih. Nato pa je – zmanjkalo denarja.

Svet je zapadel v krizo, inflacija je podivjala, da bi zadovoljili finančnike na Wall Streetu, so tudi tehnološka podjetja začela varčevati. Oziroma odpuščati, kar beseda »varčevanje« navadno pomeni. Facebook, pardon, Meta je tako ravnokar zaključila že tretji val odpuščanj, s katerim se je znebila okoli 25.000 delavcev, kar je več kot četrtina vseh zaposlenih. Odličen trenutek za sestop z vlaka v Prihodnost – Zucki je v marcu napovedal, da bosta »največji posamezni naložbi razvoj umetne inteligence in njena vgradnja v vsak naš izdelek«. Prihodnost je mrtva, naj živi Prihodnost!

Tehnološki svet je, po metaverzumu (in še prej kriptosvetu in veriženju blokov) našel novo Prihodnost – umetno inteligenco. Tam trenutno najbolje kaže Microsoftu, nekaj še Googlu, ni vrag, da ne bi kakšna drobtinica z mize padla tudi Zuckiju. Facebook/Meta je sicer res že do zdaj delal/-a na področju velikih jezikovnih modelov, kamor sodijo Chat GPT, Bing Chat in Bard, ampak zdaj bo to Prihodnost.

Glede na to, kar smo videli do zdaj, bi se s to umetnointeligenčno vizijo Prihodnosti osebno bolj strinjal kot z metaverzumi, vseeno pa nisem prepričan, ali bo v njej res veliko vlogo igral tudi Facebook. Facebook kot platforma dolgoročno nima več možnosti rasti, saj na njej ostajajo le vedno starejši uporabniki. Možnost razvoja torej stoji le na Instagramu, kjer uporabniki že tradicionalno zavračajo vse pristope k večji »monetizaciji« in je z njimi treba biti prijazen, ter na sporočilniku Whatsapp. Kjer tudi ne vidim ravno zlatih jajc. Toda, kaj pa jaz vem. Nisem Zucki s 61,9 odstotka glasovalnih pravic in nimam nočnih vizij o Prihodnosti.