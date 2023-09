Oskrbovalne verige maloprodajnih trgovin...

...ali kaj vse se mora zgoditi, da na polici v trgovini vedno najdemo svoj priljubljeni izdelek.

Mnogo stvari v življenju se zdi samoumevnih. Ena izmed teh je, da zavijemo v najbližjo trgovino, ko nekaj potrebujemo, pobrskamo po policah, nesemo k blagajni, plačamo in želeno imamo. Pa je res tako preprosto in samoumevno, da je vse vedno na razpolago? Če si zaželimo kakšen bolj eksotičen izdelek, potem še nekako razumemo, da ga ni vedno in povsod. Kaj pa čisto običajni izdelki, kot so mleko, salame, zelenjava, čokolade? Prepričan sem, da bi se vsak močno začudil, če bi prišel v trgovino po mleko in ga ta ne bi imela. Morda bi se nam to celo lahko pripetilo v kakšni manjši lokalni trgovini, ki jih je v resnici vedno manj, vsekakor pa je praktično nemogoče, da bi se zgodilo v velikih trgovinah. Zakaj pa je tako? Resnica se skriva v procesih, ki tečejo v ozadju in o katerih povprečen kupec ne ve nič. Način oskrbovanja se namreč precej razlikuje, če vodimo majhno lokalno trgovino ali pa veliko trgovino, ki je del večje trgovinske verige. Če je v majhni namreč vse odvisno od ene osebe, je v veliki od različnih skupin zaposlenih ljudi in informacijskega sistema, ki podpira prav vse poslovne operacije v podjetju.

