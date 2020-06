Osebni računalniki: Užitek v tišini

Domači računalniki običajno niso ravno glasni, a lahko to postanejo z leti. Hkrati pa si lahko že v začetku omislimo računalnik, ki bo čim tišji – če ne kar neslišen. To je še posebej smotrno, če bo našel svoje mesto v skupnih prostorih, denimo v manjši skupni pisarni ali celo dnevni sobi. V klasičnih pisarnah oziroma na delovnih mestih so te potrebe ponavadi obrobne, saj je tam več drugih virov hrupa in so računalniki tako med manj opaznimi.

Pri računalnikih so viri zvokov premikajoči se elementi – v glavnem ventilatorji, v nekaterih primerih pa tudi klasični pogoni HDD. Ti so sicer izjeme – pri računalnikih, ki bi bili dovolj glasni, da bi jih uporabnik opazil, bi bili ventilatorji še glasnejši.

