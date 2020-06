Osebni računalniki: Kaj lahko nadgradim?

Kadar starejših mlinčkov ne moremo dovolj pohitriti s programskim čiščenjem, je okolju in denarnici prijazna rešitev zamenjava komponente, ki predstavlja ozko grlo. V številnih primerih se izkaže, da lahko tak računalnik še leta zadovoljivo prede.

Na pamet lahko rečemo, če v računalniku še ni SSD, je disk zagotovo eno izmed ozkih grl. Četrt terabajta dobimo že za 40 evrov, pri čemer velja: vsak SSD je hitrejši od kateregakoli diska, težav z združljivostjo pa ni. Obstajajo odlični in dobri SSD, slabih pa skoraj ni. Iz izkušenj vemo, da se novi Windows (Linux pa tako in tako) povsem dobro počuti, če stari disk preprosto skloniramo na novega, tako da nas pričaka identičen sistem. Brezplačni Macrium Reflect je samo eden izmed programov, ki to nalogo opravi. V namiznih računalnikih lahko SSD kar dodamo in stari disk obdržimo v računalniku. Tam bo lahko služil kot drugi podatkovni disk, za odlaganje filmov ali pa kot ena vrsta (a ne edina!) varnostne kopije. Z nobeno drugo posodobitvijo ne pridobimo toliko odzivnosti in hitrosti kakor z zamenjavo starega diska s SSD. Ekstremisti pa lahko poskusijo z dvema SSD, ki ju povežejo v RAID, in tak sistem bo do dvakrat hitrejši. RAID lahko vzpostavimo v BIOS, če matična plošča to podpira, sicer pa v Windows (Disk Management).

