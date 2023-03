Oplemenitena jabolčna glasba

Priljubljena glasbena storitev Apple Music je za ljubitelje glasbe s telefoni, tablicami in z računalniki z logotipom ugriznjenega jabolka obvezen nakup, saj uporabnikom omogoča, da dostopajo do obsežne zbirke milijonov skladb in predvajajo glasbo na zahtevo, brez potrebe po nakupu ali prenosu datotek. Naročniki ob glasbi običajno uživajo prek hišne aplikacije Music, ker malokdo ve, da je zanjo na voljo precej boljših programov.

Najboljša zamenjava uradnega Applovega predvajalnika sliši na ime Marvis Pro. Enkratni nakup v višini 11 evrov ponudi številne napredne funkcije in prilagoditve, ki niso na voljo v privzetem predvajalniku glasbe na iPhone in iPad napravah. Osrednji zaslon po želji popolnoma prilagodimo lastnemu okusu, medtem ko aplikacijo, zahvaljujoč za levi rob zaslona skritim zmožnostim, zlahka upravljamo enoročno. Predvajalnik deluje odlično tako v pokončnem kot tudi ležečem načinu.

