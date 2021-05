OnePlus 9 in OnePlus 9 Pro

OnePlus je podznamka kitajskega podjetja BBK, ki ima v lasti še Realme, Vivo ter Oppo. Te tri blagovne znamke so v neposredni konkurenci s Xiaomijem in bolj kot ne kopirajo iOS/Samsung/Huawei, OnePlus pa so vzpostavili zato, da bi na trg prodrli s telefoni za zanesenjake. Pač za ljudi, ki pišemo in beremo (tudi) Monitor. Njihov poslovni model je bil do nedavnega: naprava z dobrimi specifikacijami za bolj zmerno ceno. Letos, ko so izdali One Plus 9 in 9 Pro, so prvič konkretno zajadrali v vode naprav z zelo dobrimi specifikacijami za konkretno ceno.

Do lanskega modela 8 Pro je bil osrednja težava telefonov OnePlus fotoaparat, ki nikakor ni dosegel najboljših na trgu. Lani so to pri modelu Pro že odpravili, letos pa so s podjetjem Hasselblad podpisali pogodbo in na kameri se je pojavil logotip tega slovitega švedskega podjetja. Je kamera letos še boljša? Da. Je boljša od konkurence in je švedski napis naredil konkreten skok naprej? Ne. Fotoaparat je pri 9 Pro sicer super in primerljiv s Samsung telefoni S21 in z iPhone 12 Pro, a »Hasselblad« vsaj za naše oko ne prinaša neke bistvene prednosti. Teh marketinških prijemov smo že vajeni (Huawei in Leica, Nokia in Zeiss) in najbrž je fotoaparat napredoval tudi zaradi tega sodelovanja, a nikakor ni čudežen.

