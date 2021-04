Omrežje je hrbtenica sodobnega poslovanja

Skladno z vse večjo rabo storitev iz oblaka je uporabniška izkušnja vse bolj odvisna od povezljivosti. Od omrežij, torej. Ta so bila v preteklem letu, ko so podjetja pospešeno uvajala delo na daljavo, na veliki preizkušnji.

Če vprašate informatike, kje so se najprej pokazale težave, ko so podjetja začela uvajati delo na daljavo, boste največkrat dobili odgovor, povezan z omrežji in s pasovno širino. Šele potem pridejo na vrsto naprave uporabnikov, licence programske opreme idr. Povpraševanje po omrežnih stikalih in usmerjevalnikih je v času pandemije močno poskočilo. Povsem pričakovano. A če so v preteklem letu informatiki, ki skrbijo za omrežje podjetja, gasili požar zgolj z enim vedrom in plamene ugašali tam, kjer so se pojavili, bo treba kmalu razmisliti o dolgoročnejših rešitvah – res korenitih nadgradnjah omrežij, ki so marsikje že bile med načrti, a so jih začasno zamrznili. V svetu omrežij se kljub temu zadnja leta veliko dogaja, to so ključni poudarki.

