Omejitve na videz neomejenih podatkovnih centrov

Podatkovni centri so temelj digitalnega sveta. Brez njih bi bili računalništvo v oblaku, internet stvari in raba umetne inteligence težko uresničljivi. Količine novoustvarjenih podatkov še naprej eksponentno rastejo, zato narašča tudi potreba po inovacijah v tehnologiji podatkovnih centrov.

Včasih so podjetja imela informacijske oziroma podatkovne otočke. Nekatera jih imajo še danes. Tista bolj napredna so postavila podatkovne bazene. A s stalnim pritokom novih podatkov, ki jih velja obdelati, so bazeni postali podatkovna jezera. Toda pritok podatkov v poslovnih okoljih se ni ustavil, nasprotno, še okrepil se je. Danes smo priče podatkovnim oceanom, ki so jim lahko kos le podatkovni centri. Preverili smo, kateri trendi krojijo njihov razvoj in usodo.

Zakup člankov