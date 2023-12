Okenski pogled na svet

Med našimi preizkusi prenosnikov bolj ali manj nikoli ne omenjamo operacijskega sistema. Kar nekako privzeto je, da so na novih prenosnikih nameščeni Windows 11. Na poslovnih različicah Professional, na ostalih pa Home. O operacijskem sistemu kot takem večina uporabnikov sploh ne razmišlja – niti zahtevnejši uporabniki, celo sistemski administratorji ne.

Operacijski sistem je namreč že zelo dolgo le osnova, ki drži skupaj tistih od pet do deset pogosteje uporabljenih programov. Ob prehodih, nazadnje z Windows 10 na Windows 11, se seveda pritožujemo nad vsem, kar pogrešamo s starega sistema in so z novim spremenili, skrili ali ukinili, a kake resne alternative tako in tako nimamo.

