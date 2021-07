Odraščanje mlade Zoe

Pred petimi leti smo pri Monitorju prvič preizkusili električni avtomobil – Renault Zoe. V tem času se jih je zvrstilo kar nekaj, spet pa se vračamo k – Zoeju.

Tudi vmes so pri Renaultu avtomobil nadgrajevali, predvsem so mu dodajali zmogljivejše akumulatorje, s tem pa tudi izboljšali domet in dodali večjo uporabno vrednost. Tokrat preizkušeni model Intens R135 pa prinaša nekoliko večji preskok, saj gre za prvo večjo prevetritev modela.

