Odličen OLED

Gre za prenosnik, ki meri tako na zahtevne domače uporabnike kot na vstopni poslovni del tržišča. Razmeroma tanko in lahko aluminijasto ohišje je preprosto oblikovano, z dovolj ozkimi robovi okoli zaslona in zadržano kombinacijo sivih odtenkov. Kakovost je solidna, čeprav je opaziti nekaj vdiranja pri sredini tipkovnice. Široki tečaj zaslona je dovolj lahek, da lahko zaslon odpremo z le eno roko, hkrati se pri premikanju prenosnik ne dviguje s površine. Zaslon lahko potisnemo skorajda ravno, torej do 180 stopinj. Prstni odtisi se na ohišju skorajda nič ne poznajo.

Zasloni OLED so se v zadnjih letih začeli širiti po prodajnih katalogih prodajalcev prenosnih računalnikov. Danes jih najdemo tudi že v modelih srednjega cenovnega razreda. To velja tudi za tokrat preizkušeni Lenovo IdeaPad Pro 5, kjer je OLED eden glavnih prodajnih adutov – ni pa edini.

OLED matrika je odlična, z živimi barvami in odličnimi kontrasti.

Zaslon OLED meri danes vse bolj priljubljenih 14 palcev. Matrika je odlična, z živimi barvami in odličnimi kontrasti. Čeznjo je potegnjena svetleča prevleka, ločljivost je visokih 2.880 × 1.800 pik. Nedvomno lahko pohvalimo hitrost osveževanja, poleg klasičnih 60 Hz lahko namreč izberemo 120 Hz, kar v praksi da občutek bolj gladkega delovanja sistema. Tudi svetlost je dovolj dobra. Tipkovnica je kakovostna. Sicer je hod zelo nizek, je pa povratni odziv dober.

Pri vmesnikih je stanje solidno, čeprav bi našli tudi možnosti za izboljšave. Na desni se zvrstijo dva vmesnika USB-A, ob njiju še bralnik pomnilniških kartic SD ter izhod zvočne kartice. Na drugi strani sta še dva vmesnika USB-C (eden od njiju je tudi za napajanje prenosnika) in izhod HDMI. Vmesnika USB-C sta po standardu 3.2 Gen 2, kar pomeni, da podpirata tudi izhod videa oziroma priklop zunanjih monitorjev. Ti štirje vmesniki USB so danes nekako standard, sploh pri nekoliko tanjših prenosnikih, a vseeno menimo, da bo večina uporabnikov potrebovala še razdelilnik USB-C. Brezžični vmesnik podpira tudi omrežja Wi-Fi 6E.

Strojna oprema je zelo zanimiva, saj uporablja prenosnik procesor AMD Ryzen 7 8845HS. Gre za odličen osemjedrni procesor z večnitnim delovanjem za zmogljivejše prenosnike. Ponudi dobro razmerje med zmogljivostjo in varčnostjo, na preizkusih zmogljivosti pa se je zelo dobro odrezal. Za grafiko poskrbi kar grafični del procesorja, kar pomeni, da ne gre ravno za igričarsko napravo, čeprav so procesorji zadnjih generacij pri tem še kar dobri. Kak Fortnite bomo tako lahko igrali, le podrobnosti in efekte bomo nekoliko znižali. Pomnilnika je 32 GB, kar je danes standard za nekoliko zahtevnejše uporabnike, podatke pa pišemo na SSD, velik 1 TB.

IdeaPad Pro 5 s procesorjem AMD je odličen prenosnik, ki preseneti z vrhunsko vzdržljivostjo, zelo dobrim zaslonom in s presenetljivo razumno ceno.

Posebej moramo izpostaviti avtonomnost – torej delovanje na baterijo. Pri našem klasičnem preizkusu je prenosnik zdržal odličnih osem ur, ko smo posebej preizkusili še predvajanje Youtuba, pa smo prišli kar do 16 ur delovanja! Zaslon smo nastavili na cca 70-odstotno svetlost in osveževanje preklopili na 60 Hz, a vseeno gre za res pohvalno vzdržljivost. Pogled v specifikacije pokaže, da ima eno večjih baterij v tem razredu – 84 Wh. Pri običajnem delovanju ostane tudi dovolj tih, pri preizkusih zmogljivosti pa postanejo ventilatorji nekoliko glasnejši, vendar se ohišje ne segreje pretirano.

IdeaPad Pro 5 s procesorjem AMD je odličen prenosnik, ki preseneti z vrhunsko vzdržljivostjo, zelo dobrim zaslonom in s presenetljivo razumno ceno. Res težko najdemo kako slabost – morda omenimo le vmesnike, kjer ne bi bil odveč še kak USB.

Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 6.549

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 7.908

Trajanje delovanja: 8 ur, 6 minut

Zgradba in oprema: 9

Velikost in teža: 9

Mere: 31,2 × 22,1 × 1,6 cm; 1,5 kg

Značilnosti: AMD Ryzen 7 8845HS, 32 GB RAM, 1 TB SSD, WLAN 802.11 ax, Bluetooth

Zaslon: 14-palčni, 2.880 × 1.800 pik, OLED, 120 Hz

Operacijski sistem: Windows 11 Pro

Cena: 1.059 EUR

Prodaja: Notesniki.si.

Za: Velikost in teža, solidna zmogljivost, vzdržljivost akumulatorja, zaslon OLED.

Proti: Kak vmesnik več ne bi škodil.