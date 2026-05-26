Odkrivanje zalezovalca

Naša prva in najmočnejša obramba je že del operacijskega sistema iOS. Apple je v aplikacijo Find My vgradil napredne algoritme, ki v ozadju nenehno spremljajo okolico. Če sistem zazna, da se neznan AirTag ali katerikoli drug certificiran pripomoček iz omrežja Find My premika skupaj z nami brez našega vedenja, nas o tem samodejno obvesti. Rešitev je elegantna, ker ne zahteva namestitve, vendar ima svojo omejitev – osredotoča se predvsem na Applov ekosistem in nekatere izbrane partnerje, kar pomeni, da lahko druge vrste sledilnikov ostanejo neopažene.

V svetu, kjer so majhne naprave za sledenje dostopne vsakomur, skrb za zasebnost ni več le stvar paranoje, temveč osnovna digitalna higiena. Čeprav so sledilniki, kot je AirTag, namenjeni iskanju izgubljenih stvari, se lahko hitro spremenijo v orodja za nezaželeno zalezovanje. Na srečo iphone ponuja več plasti zaščite, od vgrajenih sistemskih funkcij do specializiranih orodij, ki v okolju poiščejo vse, kar oddaja bluetooth signal.

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V svetu, kjer so majhne naprave za sledenje dostopne vsakomur, skrb za zasebnost ni več le stvar paranoje, temveč osnovna digitalna higiena. Čeprav so sledilniki, kot je AirTag, namenjeni iskanju izgubljenih stvari, se lahko hitro spremenijo v orodja za nezaželeno zalezovanje. Na srečo iphone ponuja več plasti zaščite, od vgrajenih sistemskih funkcij do specializiranih orodij, ki v okolju poiščejo vse, kar oddaja bluetooth signal.

Naša prva in najmočnejša obramba je že del operacijskega sistema iOS. Apple je v aplikacijo Find My vgradil napredne algoritme, ki v ozadju nenehno spremljajo okolico. Če sistem zazna, da se neznan AirTag ali katerikoli drug certificiran pripomoček iz omrežja Find My premika skupaj z nami brez našega vedenja, nas o tem samodejno obvesti. Rešitev je elegantna, ker ne zahteva namestitve, vendar ima svojo omejitev – osredotoča se predvsem na Applov ekosistem in nekatere izbrane partnerje, kar pomeni, da lahko druge vrste sledilnikov ostanejo neopažene.

Tukaj nastopi AirGuard, ki velja za eno najboljših neodvisnih rešitev na trgu. Razvili so ga raziskovalci na Tehnični univerzi v Darmstadtu, in sicer z enim samim namenom: zaščititi uporabnike pred vsemi vrstami sledilnikov, ne glede na proizvajalca. AirGuard v ozadju skenira okolico in nas opozori, če so poleg sledilnikov AirTag prisotne tudi naprave znamk Tile, Samsung SmartTag ter celo manj znani kitajski sledilniki. Aplikacija je popolnoma brezplačna, ne vsebuje oglasov in je odprtokodna, kar pomeni, da so naši lokacijski podatki varni in nikoli ne zapustijo telefona.

Če sumimo, da je nekdo v naše vozilo ali osebno prtljago podtaknil sledilnik, a nismo prejeli nobenega opozorila, je aplikacija Tracker Detect+ odlična izbira za aktivno preiskovanje, saj lahko iskanje sprožimo sami. Po principu igre toplo – hladno nam vizualni indikatorji kažejo, ali se neznanemu signalu približujemo ali se od njega oddaljujemo.

BLE Scanner je orodje profesionalnega razreda, ki ne išče le sledilnikov, temveč razkrije vse Bluetooth Low Energy naprave v dosegu. Namesto preprostih opozoril nam aplikacija postreže s surovimi podatki, vključno z močjo signala v decibelih (RSSI). Čeprav zahteva nekoliko več tehničnega znanja, omogoča, da vidimo tudi naprave, ki se morda poskušajo prikriti ali niso standardno označene kot sledilniki.

Wunderfind se od drugih aplikacij loči predvsem po svoji preprostosti in estetskem vmesniku, na katerem program v realnem času izračuna razdaljo do vseh naprav v naši bližini in jih razvrsti na seznam glede na njihovo moč. Brezplačna različica nudi vse ključne zmogljivosti za detekcijo neznanih signalov, medtem ko je za naprednejše funkcije treba kupiti različico Pro.