Od tu in tam

Leto je naokoli in zimski prazniki so spet pravi čas, da se spustimo med bolj ali manj uporabne igrače in »gedžete«, ki jih najdemo na spletu.

V zadnjih letih smo presenetljivo veliko napredka opazili na področju napajalnikov za prenosne naprave. Naprav, ki jih potrebujemo vsi in ki so bolj ali manj pozabljive, a le do trenutka, ko jih pač nimamo. Ker vse več proizvajalcev pametnih telefonov k novim napravam ne prilaga več napajalnika, bo to odlično in zelo dobrodošlo darilo za praktično kogarkoli.

Zakup člankov