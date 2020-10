Od mačka v žaklju do sodobnih zlatokopov

V začetku leta je s številom okuženih s koronavirusom raslo tudi število strani, ki so ponujale rešitve v boju z virusom, in skupaj z njimi še število podjetnikov, ki se poslužujejo t. i. dropshippinga.

V časopisu The New York Times so ugotovili, da je v februarju in marcu ob pomoči storitev podjetja Shopify nastalo več kot 500 novih spletnih trgovin, ki so imele v imenu »covid« ali »corona«. Lastniki številnih novonastalih prodajaln niso poznali, kaj šele preverili, izdelkov, ki so jih prodajali, saj so mnogi bili le posredniki.

