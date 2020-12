Od korone do elektrike?

Navkljub počasnem preboju, je uspešnost nekaterih modelov električnih vozil prebudila celo veliki in okorni Volkswagen. Bosta koronski leti tudi zaradi tega postali električno prelomni?

Verjetno ni industrije, ki je pandemično leto 2020 ne bi vrglo iz ustaljenih tirov, še posebej pa je in bo dogajanje občutila avtomobilska industrija. Ta je bila že poprej na prepihu zaradi izzivov tako tehnološkega prehoda kot tudi sprememb življenjskih navad, še posebej v (vele)mestih. Ni jih malo, ki menijo, da so si v zadnjih desetletjih avtomobili postali vedno bolj podobni, kar tudi pojasnjuje, da so njihove značke na prednjih pokrovih vse večje, saj jih le še tako lahko ločimo med sabo. Hkrati pa je sedanja avtomobilska industrija močno dobičkonosna in se tudi zato tako silovito upira kakršnikoli regulaciji. A vse (ne)dogajanje okoli epidemije je dalo avtomobilistični industriji vedeti, da so potrebni konkretnejši koraki v prihodnost, če bodo kupcem hoteli še naprej prodajati.

