Od 15 let do smrti

Hans Reiser je prvi človek, ki je na znameniti dopisni seznam razvijalcev Linuxovega jedra (LKML – Linux Kernel Mailing List) poslal lastnoročno, s kulijem napisano pismo. Več kot 6.500 dolg traktat obsega 36 gosto popisanih strani, ki jih je Reiser poslal Fredricku Brennanu konec lanskega novembra, ta pa jih je vestno pretipkal in z dovoljenjem javno objavil. Reiser druge možnosti ni imel, ker nima dostopa do moderne tehnologije. Od leta 2008 je v zaporu zaradi umora svoje žene.

Čeprav nikoli ni končal niti srednje šole, se je Reiser leta 1979 s 15 leti vpisal na Berkeley in ga z več daljšimi prekinitvami pri 28 letih zaključil z diplomo iz informatike. V vmesnem času je delal za več podjetij, a širši računalniški javnosti je najbolj znan po podjetju Namesys, ki ga je ustanovil leta 2004. V njem je razvijal ReiserFS, ki je bil vrsto let najnaprednejši in v nekaterih distribucijah Linuxa tudi privzeti datotečni sistem.

