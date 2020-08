Obrisi prihodnosti

Brezžični internet, ki uporablja svetlobo namesto radijskih valov, naglavni senzorji za branje možganskih valov, očala s spremenljivo goriščno razdaljo in čipi, ki se samo sestavljajo, so le nekateri primeri tehnoloških izdelkov, ki niso iz znanstvenofantastičnih filmov. Pred časom so jih predstavili (zagonska) podjetja, univerze ali inštituti z delujočimi prototipi. Nestrpno čakamo, katerim bo uspelo zlesti na prodajne police.

Oko je eden izmed organov, ki resnično niso prilagojeni dolgemu življenju, ki ga živimo dandanes. Starost prinaša poškodbe vidnega živca in motnjenje leče, poleg tega izgubljamo možnost ostrenja slike na bližnje predmete. Podobno kot sposobnost zaznavanja visokih frekvenc zvoka upada s staranjem, se tudi najbližja razdalja, na kateri smo še sposobno izostriti sliko, z leti povečuje. Vzrok sta slabenje mišic, ki napenjajo lečo, in izguba prožnosti leče. Ne gre za bolezen, ki prizadene zgolj nekatere ljudi: vsi z leti izgubljamo sposobnost ostrenja na blizu, le da nekateri bolj kot drugi. Končni rezultat daljnovidnosti so očala za branje, ki bi jih po nekaterih raziskavah po 50. letu morali imeti skorajda vsi.

