Obraz umetne inteligence

Sam Altman je obraz umetne inteligence, ki je zasvojila svet. Pooseblja podjetje OpenAI, ki je splavilo največji izdelek v zgodovini tehnologije. Čeprav očeta storitve ChatGPT pri podjetju presenetljivo ni več, svojega otroka ne bo kar tako zapustil. Preprosto ni take vrste človek.

Sam Altman se je rodil leta 1985 v Chicagu, a je odraščal kot najstarejši od štirih otrok v predmestju St. Louisa. V družini so bili starša Connie Gibstine, dermatologinja, in Jerry Altman, nepremičninski posrednik, trije fantje, Sam, Max in Jack, po dve leti narazen, ter deklica Annie, devet let mlajša od Sama. Bili so srednjerazredna judovska družina, ki si je redno izkazovala ljubezen ter se spodbujala v prepričanju, da lahko vsak doseže karkoli. Kot vsi tehnološki geniji je tudi Sam nadarjenost začel kazati v zgodnjih letih. Ko je bil star tri leta, je popravil družinski videorekorder, pri osmih pa je dobil svoj prvi računalnik – Apple Macintosh LC II. Altman pravi, da je njegovo življenje razdeljeno na dva dela – na obdobje, preden je imel računalnik, in potem. Hitro je razvil strast do programiranja. Obiskoval je prestižno zasebno šolo John Burroughs School. Tam se je izkazal kot odličen učenec in bil med najboljšimi v svojem razredu.

