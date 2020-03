Obotavljanje Facebookove kriptovalute

Prihodnost bo nedvomno prinesla digitalne valute, ki si bodo od današnjih kriptovalut izposodile več ali manj tehničnih rešitev. Med prvimi se je tega lotil Facebook, ki je v konzorcij pritegnil še dva ducata podjetij in se lotil megalomanskega načrta izdelave enotne valute in sistema za prenos denarja za tri milijarde uporabnikov. A pomisleki bank, pravila regulatorjev in odpor politike so projekt ogrozili in dodobra spremenili.

Če se je na vrhu navdušenosti nad bitcoinom zdelo, da smo dobili valuto, ki bo nadomestila današnje državne valute in načine izvajanja transakcij, so strokovnjaki že tedaj opozarjali, da ima bitcoin preveč pomanjkljivosti. Transakcije so počasne, provizije visoke, poraba energije za delovanje ogromna, poleg tega pa ima cel kup tehničnih slabosti v izvedbi sicer genialne ideje (tudi zato se pripravlja Lightning Network). Bitcoin je (bil) brez dvoma znanilec novega obdobja, najbrž pa ne bo vodilna tehnologija prihodnosti. Tudi prvi računalniki z elektronkami so bili preveč okorni, da bi lahko spremenili svet, so pa pokazali, kaj je mogoče. Današnja integrirana vezja imajo z njimi razen ideje malo skupnega. Verjetno jih brez prvih okornih poskusov tudi nikoli ne bi bilo.

