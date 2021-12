Obnovljeno

Zadnji dve leti, torej leti, zaznamovani s koronavirusom, sta v svet logistike prinesli izredno viharnost. Pri naših preizkusih to še najbolj opazimo zaradi resnega nihanja in tudi pomanjkanja strojne opreme – ogromno smo že pisali o pomanjkanju grafičnih kartic in drugih komponent, in seveda dvigu cen le teh.

Pri prenosnikih smo tudi zato v preizkus dobili tudi nekaj modelov, ki uporabljajo malenkost starejšo strojno opremo. Prejšnji mesec smo med igričarskimi prenosniki omenili celo nekaj modelov z Nvidijinimi grafičnimi karticami prejšnje generacije, RTX 2070. Kot smo takrat zapisali, ni s tem nič zares narobe, saj gre za malenkost počasnejše, s tem pa tudi sorazmerno cenejše kartice, ki bodo brez težav delovale še leta. Prodajajo se pač nekoliko starejše zaloge prenosnikov, pobranih iz različnih vetrov.

