Oblak ni en, oblakov je več

Računalništvo v oblaku je danes vseprisotno. Raziskava podjetja Krusche Company je ugotovila, da več kot 90 odstotkov podjetij že uporablja IT-storitve več kot le enega oblačnega ponudnika, v povprečju pa pri velikih podjetjih naštejejo po skoraj pet različnih oblačnih platform. Preverili smo, kateri trendi dajejo veter v jadra računalništvu v oblaku.

Pospešeno uvajanje rabe storitev računalništva v oblaku je ključna poteza številnih ukrepov digitalne preobrazbe poslovanja. V mnogih podjetjih tako oblak že predstavlja temelje za delo z umetno inteligenco in internetom stvari ter delo na daljavo in hibridno delo. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo oblak postal gonilna sila še več tehnologij, vključno z navidezno in obogateno resničnostjo (VR/AR), metaverzumom, igrami in celo s kvantnim računalništvom.

